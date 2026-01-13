Stephanie Salas confiesa DISTANCIAMIENTO con su tía Alejandra Guzmán y no conoce su estado de salud

“Yo espero que esté mejor”.

Tras la muerte de la Última Diva del Cine Mexicano, doña Silvia Pinal, el pasado 28 de noviembre de 2024, en la Ciudad de México, a los 93 años, y debido a una insuficiencia respiratoria, no han parado las polémicas entre su familia.

Uno de los conflictos que se habrían desatado entre los herederos de la primera actriz tendría relación directa con asuntos patrimoniales y habría fracturado la relación entre Alejandra y Stephanie.

Entre la distribución de la fortuna de Silvia Pinal se habló de un seguro de inversión que estaba destinado únicamente a Salas y su hija Michelle.

Este fondo, que no correspondía a un seguro de vida, tenía un monto cercano a 9 millones de pesos y debía cobrarse antes de 2022, según reveló la periodista María Luisa Valdés Doria. Y añadió que la hija de Luis Miguel habría gestionado personalmente la entrega del dinero ante la aseguradora.

Esa decisión, de acuerdo a la comunicadora, no contó con el visto bueno de Alejandra Guzmán, quien “presuntamente se comunicó con la aseguradora para intentar frenar la entrega del dinero, sin conseguirlo”.

Las diferencias por esos movimientos financieros se sumaron a las tensiones entre Michelle y su prima Frida Sofía, quienes han hecho público que se han sentido tratadas diferente.

La distancia entre la tía y la sobrina…

En un reciente encuentro con la prensa, Stephanie Salas fue cuestionada sobre el vínculo con su tía y qué tanto podía compartir de su estado de salud, esto por la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometida.

Stephanie se sincero: “no he tenido mucho contacto con ella. Yo espero que esté mejor y le deseo una muy pronta recuperación y un gran año”, aludiendo a la delicada cirugía de columna vertebral.

Salas sostuvo que la distancia obedece al poco tiempo que les queda por sus apretadas agendas. “Desde hace un tiempo todo mundo tiene sus carreras, su vida, sus hijos… claro que la unión siempre va a estar ahí, pero cada quien hace su vida y sus historias laborales”, dijo.

La exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ también subrayó que episodios dolorosos, como la muerte de Silvia Pinal, tienden a fortalecer los vínculos: “Te unen, por supuesto que esas cosas te fortalecen porque te está faltando ese eslabón familiar y ahí es donde la familia tiene que estar”, concluyó.

