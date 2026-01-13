Suscríbete
Famosos

Stephanie Salas confiesa DISTANCIAMIENTO con su tía Alejandra Guzmán y no conoce su estado de salud

La cantante se sincero y dijo que no mantiene una relación cercana con la rockera.

Enero 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Alejandra-Guzman-Stephanie-Salas.jpg

Alejandra Guzmán y su sobrina Stephanie están distanciadas.

Instagram

“Yo espero que esté mejor”.

Tras la muerte de la Última Diva del Cine Mexicano, doña Silvia Pinal, el pasado 28 de noviembre de 2024, en la Ciudad de México, a los 93 años, y debido a una insuficiencia respiratoria, no han parado las polémicas entre su familia.

Uno de los conflictos que se habrían desatado entre los herederos de la primera actriz tendría relación directa con asuntos patrimoniales y habría fracturado la relación entre Alejandra y Stephanie.

Entre la distribución de la fortuna de Silvia Pinal se habló de un seguro de inversión que estaba destinado únicamente a Salas y su hija Michelle.

Este fondo, que no correspondía a un seguro de vida, tenía un monto cercano a 9 millones de pesos y debía cobrarse antes de 2022, según reveló la periodista María Luisa Valdés Doria. Y añadió que la hija de Luis Miguel habría gestionado personalmente la entrega del dinero ante la aseguradora.

Esa decisión, de acuerdo a la comunicadora, no contó con el visto bueno de Alejandra Guzmán, quien “presuntamente se comunicó con la aseguradora para intentar frenar la entrega del dinero, sin conseguirlo”.

Las diferencias por esos movimientos financieros se sumaron a las tensiones entre Michelle y su prima Frida Sofía, quienes han hecho público que se han sentido tratadas diferente.

La distancia entre la tía y la sobrina…

En un reciente encuentro con la prensa, Stephanie Salas fue cuestionada sobre el vínculo con su tía y qué tanto podía compartir de su estado de salud, esto por la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometida.

Stephanie se sincero: “no he tenido mucho contacto con ella. Yo espero que esté mejor y le deseo una muy pronta recuperación y un gran año”, aludiendo a la delicada cirugía de columna vertebral.

@vengalaalegria

#StephanieSalas defiende su relación con #HumbertoZurita ante video donde supuestamente discuten.😬😮‍💨 #VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

♬ sonido original - Venga La Alegría

Salas sostuvo que la distancia obedece al poco tiempo que les queda por sus apretadas agendas. “Desde hace un tiempo todo mundo tiene sus carreras, su vida, sus hijos… claro que la unión siempre va a estar ahí, pero cada quien hace su vida y sus historias laborales”, dijo.

La exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ también subrayó que episodios dolorosos, como la muerte de Silvia Pinal, tienden a fortalecer los vínculos: “Te unen, por supuesto que esas cosas te fortalecen porque te está faltando ese eslabón familiar y ahí es donde la familia tiene que estar”, concluyó.

STEPHANIE SALAS alejandra guzmán
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
paulina-rubio-1-1200x675.jpg
Famosos
Mansión de Paulina Rubio en Miami se vende en cifra espectacular; ella se mudó con sus hijos a modesta casa
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Odalys-Ramírez-vestido-novia.jpg
Famosos
¿Cuánto costó el lujoso vestido de novia de Odalys Ramírez para su boda con Patricio Borghetti?
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mario-Cid-Mara-Escalante (1).jpg
Famosos
Murió el primer actor Mario Cid, padre de la comediante Mara Escalante
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yolanda-Andrade-Chávez.jpg
Famosos
Julio César Chávez sepulta rumores sobre Yolanda Andrade y aparecen juntos: “Está más cuerda y sana que yo”
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Isabel-Veloso.jpg
Viral
Influencer deja huérfano a su bebé y le escribe DESGARRADORA carta para pedirle perdón
La joven de 19 años perdió una dura batalla contra un feroz cáncer que le arrebató el seguir cuidando a su hijo.
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
marina-diego.jpg
Hollywood
Critican a Marina de Tavira por llegar “fachosa” a los Golden Globes 2026 con su novio Diego Luna
La actriz nominada al Oscar llegó así a la premiación...
Enero 12, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Streamer-baleado (1).jpg
Viral
Atacan a BALAZOS a famoso creador de contenido mientras transmitía en vivo; un rayo láser le apuntaba
El influencer y dos amigos viajaban en auto mientras hacían un en vivo cuando fueron baleados.
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Luis-Felipe-Tovar.jpg
Famosos
Luis Felipe Tovar casi se queda sin camioneta por dar entrevista y protagoniza ENCONTRONAZO con la policía
El actor platicaba con la prensa cuando agentes viales se acercaron a su vehículo para intentar llevárselo.
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez