Ernesto D’Alessio defiende a su hermano Jorge de las burlas por su separación de Marichelo

Jorge D’Alessio publicó una imagen en la que se mira frente a un espejo pero el reflejo es una foto de él cuando era niño.

Los comentarios en el perfil de Instagram fueron en su mayoría mensajes de apoyo de parte de amigos y colaboradores como Isabel Lascurain, con quien actualmente participa en el programa “Juego de Voces: Hermanos y rivales”.

Pero también hubo comentarios hirientes y hasta burlones, a los cuales fue Ernesto el que tomó la decisión de responder.

“Leo a quienes reducen esto a burla o ignorancia... es normal. No todos saben qué hacer cuando ven a dos hombres hablar con el corazón abierto y en la mano”.

¿Qué momento viven los hermanos D’Alessio?

Ernesto y Jorge se han convertido en una de las parejas de hermanos favoritos del programa en el que participan.

Juntos han tenido segmentos emocionales que han provocado la empatía y el cariño del público televidente, además de que Jorge ha llorado al menos en tres ocasiones al escuchar anécdotas de algunos de sus colegas que también participan en el programa.

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Sobre todo, el líder de la banda Matute se ha visto afectado por las historias que involucran historias con padres o madres de familia.

La respuesta de Ernesto D’Alessio a sus haters

Actualmente, Jorge D’Alessio vive un complicado momento de vida: hace un mes que se confirmó su ruptura de Marichelo, con quien estuvo casado durante tres lustros.

El cantante ha hablado, como dice Ernesto, abiertamente sobre el impacto que significa esa separación.

Y por eso ahora ha decidido defender a su hermano de las críticas que se le hacen en redes sociales.

“No todos saben qué hacer cuando ven a dos hombres hablar con el corazón abierto y en la mano. Nosotros no respondemos desde la herida sino desde la historia redimida”.

Los hermanos D’Alessio, hay que recordar, practican la fe cristiana y eso quedó patente en el texto de Ernesto, quien asegura que la separación de su hermano y Marichelo no tiene por qué ser un drama.