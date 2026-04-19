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Ernesto D’Alessio defiende a su hermano Jorge de las burlas por su separación de Marichelo

Los cantantes actualmente participan en el programa “Juego de voces” en donde han tenido momentos muy emotivos

Abril 18, 2026 • 
Alejandro Flores
jorge dalessio y ernesto dalessio.jpg

Jorge y Ernesto D’Alessio participan en “Juego de Voces: Hermanos y rivales”

Instagram

Jorge D’Alessio publicó una imagen en la que se mira frente a un espejo pero el reflejo es una foto de él cuando era niño.

Los comentarios en el perfil de Instagram fueron en su mayoría mensajes de apoyo de parte de amigos y colaboradores como Isabel Lascurain, con quien actualmente participa en el programa “Juego de Voces: Hermanos y rivales”.
Pero también hubo comentarios hirientes y hasta burlones, a los cuales fue Ernesto el que tomó la decisión de responder.

“Leo a quienes reducen esto a burla o ignorancia... es normal. No todos saben qué hacer cuando ven a dos hombres hablar con el corazón abierto y en la mano”.

¿Qué momento viven los hermanos D’Alessio?

Ernesto y Jorge se han convertido en una de las parejas de hermanos favoritos del programa en el que participan.
Juntos han tenido segmentos emocionales que han provocado la empatía y el cariño del público televidente, además de que Jorge ha llorado al menos en tres ocasiones al escuchar anécdotas de algunos de sus colegas que también participan en el programa.
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Sobre todo, el líder de la banda Matute se ha visto afectado por las historias que involucran historias con padres o madres de familia.

La respuesta de Ernesto D’Alessio a sus haters

Actualmente, Jorge D’Alessio vive un complicado momento de vida: hace un mes que se confirmó su ruptura de Marichelo, con quien estuvo casado durante tres lustros.

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El cantante ha hablado, como dice Ernesto, abiertamente sobre el impacto que significa esa separación.
Y por eso ahora ha decidido defender a su hermano de las críticas que se le hacen en redes sociales.

“No todos saben qué hacer cuando ven a dos hombres hablar con el corazón abierto y en la mano. Nosotros no respondemos desde la herida sino desde la historia redimida”.

Los hermanos D’Alessio, hay que recordar, practican la fe cristiana y eso quedó patente en el texto de Ernesto, quien asegura que la separación de su hermano y Marichelo no tiene por qué ser un drama.

“Somos testimonio de que las pruebas no debilitan, fortalecen. Y sí, somos muralla pero no de piedra: de fe, de carácter y de amor”.

JORGE D’ALESSIO ernesto dalessio
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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