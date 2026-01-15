Suscríbete
Famosos

Recién rehabilitado, hijo de JC Chávez le enseña a Aldo de Nigris cómo noquear a Nicola Porcella

Chávez Jr y Aldo pelearon un par de rounds de entrenamiento

Enero 15, 2026 • 
Alejandro Flores
aldo y jc chavez.jpg

Jc Chávez Jr. y Aldo de Nigris muestan músculo

Instagram

La Dinastía Chávez se prepara su regreso al ring.

Omar y Julio César Jr, presentaron oficialmente las peleas con las que, en la Arena San Luis Potosí, volverán al boxeo luego de una pausa de poco más de dos años provocada por múltiples problemas familiares y de adicciones.
En el caso de Omar, no boxea desde hace casi una década, mientras que Chávez Jr dejó de hacerlo en 2023.
Pero ahora vuelven ya rehabilitados, según cuenta su propio padre, el legendario boxeador Julio César Chávez, considerado uno de los mejores del mundo en la historia y el más popular en México desde hace medio siglo.
TE RECOMENDAMOS LEER: Aldo De Nigris se estrenó como entrevistador EN VIVO con Angelique Boyer | VIDEO

JC Chávez Jr se estrena como entrenador

JC Chávez Jr., sin embargo, no sólo está concentrado en su propia pelea, también en la de Aldo de Nigris contra Nicola Porcella.
Este combate es parte del Ring Royal, una función de box de celebridades y famosos en la que también habrá conciertos y batallas de freestyle.
Aldo, ganador de la tercera edición de La Casa de los Famosos, se enfrentará a Nicola Porcella, finalista de la primera temporada.
De Nigris pidió la ayuda de JC Chávez Jr. para prepararse física, mental y boxísticamente.
En un día, el boxeador le enseñó al influencer a brincar la cuerda, pegarle a la pera, el movimiento de cadera pero sobre todo, como noquear a un rival.

Aldo de Nigris obedeció las indicaciones de su fugaz entrenador e inclusos e permitió hacer un par de rounds con él.
Evidentemente bastaron una par de ganchos al hígado de parte de Chávez Jr. para desinflar a Aldo, pero de todos modos se sintió a gusto con el entrenamiento.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

rene-strickler--.jpg
Famosos
René Strickler y Rubí Cardozo estarán en "¿Apostarías por mí?” tras superar retos familiares
La pareja demostrará su amor sin límites.
Enero 04, 2026
 · 
Grisel Vaca
Famosos
¿Apostarías por mí?: Alejandra Espinoza y Alan Tacher llegan con el nuevo reality multiplataforma de TelevisaUnivision
Noviembre 30, 2025
Famosos
Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”
Enero 06, 2026
Famosos
Exconductor de La Academia llega a Televisa para conducir nuevo reality show
Noviembre 14, 2025
Famosos
Exhabitante de La Casa de los Famosos entrará con su esposa a nuevo reality de Televisa
Noviembre 20, 2025
alejandra jaramillo.jpg
Famosos
El trágico pasado de Ale Jaramillo, la tercera confirmada del nuevo reality show de Televisa
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores

La técnica de los Chávez para noquear

El más importante consejo que recibió por parte del hijo del campeón mexicano, es una combinación de tres golpes que, de hecho, hicieron famoso a Chávez.

El Jr. le explicó a Aldo que primero tiene que tirar un jab arriba.

“Con eso lo duermes y luego, cuando menos lo esperan ¡pau!”, le dijo mientras tiraba efectivamente primero el jab y luego dos cruzados alternando los brazos.

La pelea de Aldo y Nicola se realizará el 15 de marzo.

Aldo de Nigris Julio César Chávez Jr.
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Joan bendek (2).jpg
Famosos
Fue protagonista de telenovelas hasta que tuvo una experiencia cercana con la muerte en 1999
Enero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhonividente bad bunny.jpg
Famosos
Bad Bunny se va a casar este 2026 y Mhoni Vidente predice si será con una mujer o si es boda gay
Enero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
andrea legarreta (1).jpg
Famosos
Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se mandaban mensajes de amor desde hace meses; así nació su noviazgo
Enero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
Valentino-Lanús.jpg
Famosos
Valentino Lanús reaparece y es tajante con su REGRESO a la T.V.: “No es un mundo que me resulte atractivo”
Enero 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ana-reguera---.jpg
Famosos
Ana de la Reguera revisa el amor con humor, experiencia y libertad
Con el corazón roto como punto de partida, la veracruzana se sincera.
Enero 14, 2026
 · 
Nayib Canaán
legarreta-amor-0.jpg
Famosos
"¡Ella ya ganó!”... Andrea Legarreta confirma que está “feliz e ilusionada” con un amor “dulce y lindo”
La felicidad de la conductora de Hoy no se puede ocultar.
Enero 14, 2026
 · 
MrPepe Rivero
yeison-jimenez-avion-sueno.jpg
Famosos
Avioneta de Yeison Jiménez tiene oscuro pasado… estaba repleta de cocaína y fue INCAUTADA hace más de 3 años
Se descubrió que la aeronave en la que perdió la vida el colombiano transportaba drogas hace varios años en México.
Enero 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vidrio-restaurante.jpg
Viral
Desayunaba en una cafetería cuando un vidrio cayó y le partió la cabeza… el video es IMPACTANTE
El hombre de unos 50 años no imaginó que un tranquilo almuerzo casi acabaría con su vida.
Enero 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez