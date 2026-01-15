Recién rehabilitado, hijo de JC Chávez le enseña a Aldo de Nigris cómo noquear a Nicola Porcella

La Dinastía Chávez se prepara su regreso al ring.

Omar y Julio César Jr, presentaron oficialmente las peleas con las que, en la Arena San Luis Potosí, volverán al boxeo luego de una pausa de poco más de dos años provocada por múltiples problemas familiares y de adicciones.

En el caso de Omar, no boxea desde hace casi una década, mientras que Chávez Jr dejó de hacerlo en 2023.

Pero ahora vuelven ya rehabilitados, según cuenta su propio padre, el legendario boxeador Julio César Chávez, considerado uno de los mejores del mundo en la historia y el más popular en México desde hace medio siglo.

JC Chávez Jr se estrena como entrenador

JC Chávez Jr., sin embargo, no sólo está concentrado en su propia pelea, también en la de Aldo de Nigris contra Nicola Porcella.

Este combate es parte del Ring Royal, una función de box de celebridades y famosos en la que también habrá conciertos y batallas de freestyle.

Aldo, ganador de la tercera edición de La Casa de los Famosos, se enfrentará a Nicola Porcella, finalista de la primera temporada.

De Nigris pidió la ayuda de JC Chávez Jr. para prepararse física, mental y boxísticamente.

En un día, el boxeador le enseñó al influencer a brincar la cuerda, pegarle a la pera, el movimiento de cadera pero sobre todo, como noquear a un rival.

Aldo de Nigris obedeció las indicaciones de su fugaz entrenador e inclusos e permitió hacer un par de rounds con él.

Evidentemente bastaron una par de ganchos al hígado de parte de Chávez Jr. para desinflar a Aldo, pero de todos modos se sintió a gusto con el entrenamiento.

La técnica de los Chávez para noquear

El más importante consejo que recibió por parte del hijo del campeón mexicano, es una combinación de tres golpes que, de hecho, hicieron famoso a Chávez.

El Jr. le explicó a Aldo que primero tiene que tirar un jab arriba.

“Con eso lo duermes y luego, cuando menos lo esperan ¡pau!”, le dijo mientras tiraba efectivamente primero el jab y luego dos cruzados alternando los brazos.

La pelea de Aldo y Nicola se realizará el 15 de marzo.