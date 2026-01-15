Maribel Guardia y Mayrín Villanueva estarán con sus maridos en un nuevo reality

"¿Apostarías por mí?” comienza este 18 de enero con 12 parejas que pondrán a prueba su amor.

La primera edición para México y Estados Unidos de este reality show de formato 24/7 consiste en que uno de los miembros de cada pareja hace una apuesta de dinero en efectivo para que el otro miembro gane un reto.

Es un formato similar al de La Casa de los Famosos, ya que esta apuesta se realizará los lunes y los miércoles.

Alan Tacher, quien será el conductor de las galas dominicales junto a Alejandra Jaramillo, mostró por primera vez el set desde donde se transmitirá este reality show.

Las parejas invitadas ya confirmadas

Pero también anunció que dentro de la dinámica de la competencia, las galas dominicales, en las cuales se anuncia a la pareja expulsada de la semana, asistirán algunas parejas invitadas para ofrecer su punto de vista acerca del amor, la fidelidad, la lealtad.

Entre esas pareja ya se tiene a dos confirmadas: