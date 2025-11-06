Mhoni Vidente predice que Miss Universo lo ganará una latina, ¿en qué lugar quedará Fátima Bosch?

La participación de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo se ha convertido en un tema importante incluso en los círculos de la política y la diplomacia.

“Nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz”, dijo la presidenta de México Claudia Sheiunbaum al opinar sobre el incidente en el que la Miss Universo México se enfrentó a uno de los dueños del certamen, Nawat Itsaragrisil.

Y la embajadora de México en Tailandia, donde sucedió el problema, publicó un mensaje en sus redes oficiales respaldando a Bosch y ofreciendo apoyo consular.

El panorama ahora se completa para la mexicana con una predicción de Mhoni Vidente, quien echó las cartas de su tarot para saber si este enfrentamiento que tuvo con Itsaragrisil la beneficiará o si, por el contrario, puede perjudicarla.

“El año pasado ganó Dinamarca, cuando el concurso fue en México, pero ahora en Tailandia definitivamente va a ganar una latina”, dijo la vidente.

También habló sobre las condiciones que se generaron alrededor de Fátima Bosch, luego de que Nawat intentó callarla, sentarla e incluso sacarla del salón en donde se realizaba una de las actividades de Miss Universo.

¿Qué pasó con Fátima Bosch en Miss Universo?

El certamen se realiza en Tailandia y la final se llevará a cabo el 16 de noviembre. En una de las actividades previas, Nawat Itsaragrisil quiso reprender a Fátima Bosch por no cumplir su exigencia de promover sus marcas.

La Miss Universo México se mantuve firme en su postura y ante las amenazas del empresario, decidió salirse del recinto... y fue seguida por casi todas las demás misses.

“Fátima ya se convirtió en una embajadora de México en el mundo entero al no someterse a una situación tan delicada. Hizo lo que tenía que hacer: retirarse ante los insultos de este ejecutivo”.

Fátima ganó notoriedad a nivel internacional y reconocimiento al interior de la organización y entre grupos defensores de los derechos de la mujer.

Y eso definitivamente se verá reflejado en la final de Miss Universo.

Dice Mhoni Vidente: “Mis predicciones para que ganen el concurso son, en este orden: México, Venezuela o Argentina”.

Nawat ya fue removido de su cargo y no aparecerá en la final de Miss Universo que se realizará en el Impact Challenger Hall, ubicado en Pak Kret.