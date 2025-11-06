Suscríbete
Famosos

Mhoni Vidente predice que Miss Universo lo ganará una latina, ¿en qué lugar quedará Fátima Bosch?

La tarotista alabó la reacción de la Miss México al enfrentarse con Nawat Itsaragrisil

November 05, 2025 • 
Alejandro Flores
fatima bosch.jpg

Fátima Bosch representa a México en Miss Universo 2025

Instagram

La participación de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo se ha convertido en un tema importante incluso en los círculos de la política y la diplomacia.

“Nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz”, dijo la presidenta de México Claudia Sheiunbaum al opinar sobre el incidente en el que la Miss Universo México se enfrentó a uno de los dueños del certamen, Nawat Itsaragrisil.
Y la embajadora de México en Tailandia, donde sucedió el problema, publicó un mensaje en sus redes oficiales respaldando a Bosch y ofreciendo apoyo consular.
El panorama ahora se completa para la mexicana con una predicción de Mhoni Vidente, quien echó las cartas de su tarot para saber si este enfrentamiento que tuvo con Itsaragrisil la beneficiará o si, por el contrario, puede perjudicarla.

“El año pasado ganó Dinamarca, cuando el concurso fue en México, pero ahora en Tailandia definitivamente va a ganar una latina”, dijo la vidente.

También habló sobre las condiciones que se generaron alrededor de Fátima Bosch, luego de que Nawat intentó callarla, sentarla e incluso sacarla del salón en donde se realizaba una de las actividades de Miss Universo.

fátima bosch.png

Fátima Bosch, en Tailandia

Instagram

¿Qué pasó con Fátima Bosch en Miss Universo?

El certamen se realiza en Tailandia y la final se llevará a cabo el 16 de noviembre. En una de las actividades previas, Nawat Itsaragrisil quiso reprender a Fátima Bosch por no cumplir su exigencia de promover sus marcas.
La Miss Universo México se mantuve firme en su postura y ante las amenazas del empresario, decidió salirse del recinto... y fue seguida por casi todas las demás misses.

“Fátima ya se convirtió en una embajadora de México en el mundo entero al no someterse a una situación tan delicada. Hizo lo que tenía que hacer: retirarse ante los insultos de este ejecutivo”.

QUÉDATE A LEER: Fátima Bosch gana Miss Universo México pero otras 27 misses la menosprecian en la coronación; ella responde
Fátima ganó notoriedad a nivel internacional y reconocimiento al interior de la organización y entre grupos defensores de los derechos de la mujer.

Y eso definitivamente se verá reflejado en la final de Miss Universo.

Dice Mhoni Vidente: “Mis predicciones para que ganen el concurso son, en este orden: México, Venezuela o Argentina”.

Nawat ya fue removido de su cargo y no aparecerá en la final de Miss Universo que se realizará en el Impact Challenger Hall, ubicado en Pak Kret.

Miss Universo México Fátima Bosch miss universo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
nawat--.jpg
Famosos
Nawat Itsaragrisil llora al disculparse en evento de Miss Universo 2025 pero no menciona a Fátima Bosch
November 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Diana-Golden-novio.jpg
Famosos
Diana Golden presume a su joven novio, un carpintero 25 años menor: “encontré un amor bonito”
November 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sergio-Sendel.jpg
Famosos
Sergio Sendel se aplica vacuna antiedad pare verse más joven; una aplicación cuesta más de 30 mil pesos
November 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Hilda-Aguirre.jpg
Famosos
Hilda Aguirre sufrió aparatosa caída en Acapulco el día de su cumpleaños; ¿Cuál es su estado de salud?
November 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Al preguntarle si Juan Gabriel está vivo, así respondió el joven que estaba con él en el último momento.jpg
Famosos
Supuesto último novio de Juan Gabriel aparece en documental de Netflix y casi nadie lo notó
Efraín acompañó al Divo de Juárez durante los últimos meses de vida, y lo encontró desvanecido en el baño, el día de su muerte.
November 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Esmeralda-Pimentel-Osvaldo-Benavides.jpg
Famosos
Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides coordinan su ropa y encienden rumores, ¿retomaron su noviazgo?
Los actores reaparecieron juntos en la premier de ‘Frankenstein’, la nueva cinta de Guillermo del Toro.
November 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lagranja-filtran-lista.jpg
Famosos
Filtran supuesta lista con finalistas de “La Granja VIP": ¿Cuándo salen Sergio Mayer Mori y Lola Cortés?
Este reality show tampoco se salvó de filtraciones.
November 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Ferdinando-Valencia.jpg
Famosos
Ferdinando Valencia anuncia que espera otro bebé con Brenda Kellerman a 6 años de la muerte de su hijo Dante
Tras la muerte de uno de sus mellizos, el actor y su pareja confirmaron que están esperando a su bebé arcoíris.
November 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez