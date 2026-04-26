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Tiroteo en el hotel Hilton Washington: Donald Trump difunde video del sospechoso al momento del ataque

El presidente de Estados Unidos y todos los corresponsales que estaban en la cena salieron ilesos

Abril 25, 2026 • 
Alejandro Flores
tiroteo washington.jpg

El sospechoso fue arrestado

Instagram N+ Univision

El tiroteo sucedido la noche de este 25 de abril en el hotel Washington Hilton cuando apenas comenzaba la tradicional cena con corresponsales de prensa con el presidente Donald Trump, fue eficazmente nulificado por el Servicio Secreto.

Un portavoz de este organismo señaló que “afortunadamente, el presidente Trump, la primera dama, todos los miembros del Gabinete, los medios de comunicación y los invitados están a salvo”.
El presidente Trump, de hecho, ofreció una conferencia de prensa esta misma noche en la que alabó el trabajo de Servicio Secreto y anunció que el sospechoso fue detenido y será presentado el lunes para una primera audiencia.

“Parecen creer que actúa solo, y yo también lo creo”, dijo el presidente de Estados Unidos, según el reporte de Univision.

¿El objetivo del sospechoso era Donald Trump?

La respuesta de la fiscalía federal en Washington fue igual de rápida.
Se anunció, en principio, que el sospechoso fue acusado de dos cargos criminales: uso de un arma de fuego durante un delito violento y un delito de agresión a un agente federal con un arma peligrosa.

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Jeanine Pirro, fiscal federal para Washington, D.C. hizo dos aseveraciones que definirán el rumbo del caso que presentará a partir del lunes:

“El sospechoso tenía como objetivo causar el máximo daño”, dijo la fiscal en primera instancia.

Luego recalcó, aunque sin mencionar el nombre del presidente Donald Trump.

“Está claro hacia donde se dirigía esté acusado”.

El video del momento del tiroteo

El presidente está a salvo igual que todos los invitados a la cena que fue interrumpido cuando sucedió el tiroteo. A través de sus redes sociales, Donald Trump difundió el video en el que se observa el momento exacto en el que el sospechoso corre para burlas el último filtro de seguridad antes de entrar al salón donde se realizaba la cena.
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El video es de una cámara de seguridad que muestra a los agentes a cargo de este filtro reaccionar de manera inmediata para repeler la agresión y someter al sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y originario de California.

atentado donald trump
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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