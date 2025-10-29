Suscríbete
Taxco inaugura el tapete monumental “Catrín Platero”, hecho con miles de flores de cempasúchil

October 29, 2025
En vísperas de la celebración del Día de Muertos, Taxco de Alarcón, el corazón platero del estado de Guerrero, inauguró el nuevo diseño del tapete floral de la Catrina Monumental, que este año se presenta bajo el nombre “Catrín Platero”, en la Plaza Borda de este Pueblo Mágico.

Después de realizar una ceremonia prehispánica para recibir a los muertos, se realizó el encendido de la iluminación del tapete monumental, que combina arte, color y tradición, enmarcando el inicio de las celebraciones del Día de Muertos en este destino turístico.

Los taxqueños seleccionaron el diseño del joven Israel Domínguez Santander, quien compitió con otras figuras de catrinas con diferentes facetas. El proyecto ganador nos muestra una calavera que sostiene en su mano un soplete prendido, y en la otra mano tiene unas pinzas que van a modelar un anillo.

Más de 12 mil flores de cempasúchil dan vida al “Catrín Platero”, el cuál es un homenaje viviente a los artesanos de Taxco, quienes en palabras de su creador: “han convertido la plata en poesía”.

Además, de la ceremonia de inauguración, se iluminaron las calles del centro histórico y el jardín de la Plaza Borda, con el propósito de brindar una mejor experiencia a los visitantes de Taxco Pueblo Mágico.

Este evento ofrece un espectáculo visual que combina el esplendor de la plata con el color del cempasúchil. El “Catrín Platero” no solo honra a quienes dan vida al arte orfebre de Taxco, sino que también se consolida como un nuevo ícono turístico y cultural que invita a miles de visitantes esta temporada de Día de Muertos a darse una vuelta por Taxco, donde florece tradición y arte mexicano.

Guerrero no deja de brillar

Esta temporada, miles de visitantes nacionales y extranjeros han disfrutado desde las playas de Acapulco hasta las calles empedradas de Taxco, así como de la gran oferta de hospedaje, gastronomía, arte, cultura y naturaleza que hacen del estado el verdadero Hogar del Sol.

La agenda de actividades en todo el estado incluyó: en Acapulco, se realizaron la Carrera Galerías Acapulco 5K 2025 y el Circuito Running OEM, que reunieron a deportistas y familias provenientes de Morelos y la Ciudad de México.

Gracias a las estrategias impulsadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a través de la Secretaría de Turismo Estatal, han registrado un incremento en ocupación hotelera general, reflejo del dinamismo y la confianza en los destinos guerrerenses.

Durante el mes de noviembre y diciembre, los eventos que el estado de Guerrero tiene para compartir con todos se harán notar y en TVyNovelas estamos contentos de poder compartirlos, así que no dejes de estar pendiente de nuestro sitio web y redes sociales.

