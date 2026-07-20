¿Quiénes son y qué hacen los más recientes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026?

“La fama es algo que debe ganarse”, escribió el filósofo alemán Arthur Shopenhauer en el libro “Aforismos sobre la sabiduría de la vida”.

Es una máxima que se puede comprobar claramente en La Casa de los Famosos México, reality en el que a veces no todos los habitantes entran con el mismo nivel de fama, aunque una vez dentro consiguen ser de los más populares y conocidos.

En esta edición, hay algunos habitantes revelados que vienen del mundo de la creación de contenido, con millones de seguidores pero con una fama diferente a la tradicional.

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Por eso te los presentamos con el objetivo de que los conozcas bien antes de que se abran las puertas de La Casa de los Famosos.

Fede Vigevani, el influencer de los 70 millones de suscriptores

Se llama Federico y es originario de Uruguay. Presume más de 70 millones de suscriptores en YouTube por videos de juegos, bromas, experimentos y entretenimiento dirigido a los más jóvenes.

Con su espectáculo se ha presentado en el Auditorio Nacional y vive en México desde hace poco más de tres años.

Fede comenzó a subir videos en Youtube cuando tenía 14 años. Su primera etapa de contenido era básicamente de humor y bromas en las calles de su natal Uruguay.

Con el paso de los años evolucionó hasta formar un equipo de producción con el que es capaz de realizar lo mismo tendencias de unos cuantos segundos, videos musicales y cortometrajes de backrooms.

Ese Pérez

Se llama Jesús Ángel. Se hizo famoso en TikTok por videos de comedia y ha incursionado en la música, además de presumir su amistad con Grupo Firme.

Ese Pérez es amante de las motocicletas y el futbol.

Ferviente aficionado al América, durante la justa mundialista hizo varios videos sobre su experiencia de asistir al estadio para ver a la selección mexicana.

El influencer suele subir al escenario para cantar un par de estrofas durante sus conciertos.

Eso también ha fortalecido su amistad con Eduin Caz, vocalista de la banda, quien en señal de aprecio incluso le ha regalado una motocicleta.

Arantza Ruiz

Es una streamer y gamer que también presume una carrera como actriz en Televisa. Hija del actor Alejandro Ruiz, ha aparecido en 33 capítulos de “La Rosa de Guadalupe”.

En su perfil de Instagram se define con claridad: “Actriz, otaku, gamer”.

Todo eso ha sido Arantza Ruiz pero ahora ya puede agregar: habitante de La Casa de los Famosos México.

En su primera aparición como confirmada, Ruiz confesó que uno de sus mayores miedos en el reality show es ser funada.

Arantza ahora es una streamer con 1.3 millones de seguidores en TikTok y más de 300 mil en Instagram.

Su biografía, sin embargo, comienza como actriz de televisión, profesión en la que se educó en el CEA de Televisa.

De hecho, en su hoja de vida se puede presumir que lleva 33 capítulos de La Rosa de Guadalupe, casi siempre interpretando personajes villanos.

Su pasión por la actuación comenzó, según ha explicado ella misma, desde que era una niña.

“Yo decidí que quería ser actriz a los 4 años porque mi papá estaba haciendo la telenovela ‘¡Vivan los niños!’ y yo lo acompañaba al set. Para mí era como ir a jugar”, dijo en una entrevista para las estrellas.

Masad Altamimi

Árabe, padre de un hijo, que se dio a conocer en redes sociales por videos de entretenimiento, humor, colaboraciones y aspectos de su vida cotidiana. Se dice ‘hermano’ de Aarón Mercury.

Tiene 1.9 millones de seguidores en Instagram.

En esta red social, el influencer publica algunos de sus contenidos más virales, relacionados casi siempre con su forma de pensamiento respecto al amor y la pareja.

“Un árabe en México” es la descripción con la que se presenta Masad, quién incluso a veces aparece en ya videos con un turbante en la cabeza.

Realizado siempre en clave de humor, el contenido de Massad suele ser provocador ya que desafía lo políticamente correcto en temas, por ejemplo, relacionados con la manera en que se debe construir una pareja ya que no está de acuerdo con que una mujer puede pagar la cuenta de la cita en un restaurante.

“No lo permitiría”, dice en un vídeo de su perfil de Instagram, donde también asegura que quiere tener 15 hijos con su pareja.

Flor Vigna

Es argentina y se dio a conocer como actriz, cantante y presentadora, que ha participado en múltiples reality shows.

En México brilló en Supernova, donde le ganó en pelea de box a Alana Flores.

La fama de Flor comenzó cuando participó en realities en los que llamó la atención de los seguidores por es estilo franco y desenfadado.

Luego se convirtió en empresaria, músico y productora independiente.

Flor, quien suele hablar muy poco de su vida privada y la dura relación con su padre, contó que estando a punto de cumplir 30 años tuvo una crisis existencial por lo que decidió montar un viaje que le permitió superarla.

