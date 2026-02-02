Suscríbete
Se persiguen como en Rápidos y Furiosos en la CDMX; uno de ellos termina arrastrado en la calle

Un incidente vial se hizo viral pues uno de los conductores se bajó del auto en carriles centrales de una vía rápida

Febrero 01, 2026 • 
Alejandro Flores
viral persecuion.jpg

El incidente duró varios minutos

Un video grabado desde un automóvil en carriles centrales de una vía primaria se hizo viral al mostrar a dos conductores que se amagan en varias ocasiones.

El incidente comienza cuando uno de los autos se incorpora desde la lateral hacia la vía primaria sin precaución.
El auto de la cámara que graba el incidente queda detrás de él y a partir de ese momento se pueden observar las maniobras que provocan el pleito.
Después de avanzar un par de metros, intenta cambiar de carril pero también lo hace sin precaución por lo que otro auto le impide el paso.
Durante varios metros, los dos autos se cierran el paso hasta que intercambian de carriles.

La persecución

El segundo de los autos avanza pero la reacción del otro es perseguirlo hasta darle alcance.
Entonces se detiene enfrente para impedir que avance y el conductor incluso abre la puerta para intentar bajarse y pelear.
TE RECOMENDAMOS LEER: Kenia, la menor que pedía “irse al cielo” para dejar de sufrir por CÁNCER, ya murió, aclara su mamá
Pero el conductor del otro auto hace una maniobra para avanzar al tiempo que golpea la puerta que estaba abierta y la voltea.

Con la puerta descompuesta, el conductor del primer coche vuelve a emprender la persecución y otra vez le da alcance. Ahora sí el automovilista se baja y mete un brazo por la ventanilla del auto enemigo.
NO TE VAYAS SIN LEER: La historia de los bebés con oxígeno que provocó una ola de apoyo; hasta un auto le regalaron a los papás
Pero el otro conductor decide avanzar nuevamente, sale hacia la lateral y da vuelta en una calle... todo esto con el otro automovilista colgado de la ventana hasta que cae al asfalto.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
