Hombre intenta abordar un avión con el CADÁVER de su esposa en una silla de ruedas

El caso provocó conmoción entre los pasajeros y trabajadores del aeropuerto.

Enero 15, 2026 
Ericka Rodríguez
Un hombre de 80 años empujaba una silla de ruedas con su esposa sin vida; intentaba abordar un vuelo.

Una escena perturbadora hizo que se activaran los protocolos de emergencia en el aeropuerto luego de que un hombre intentara pasar los controles de seguridad con su esposa en una silla de ruedas, sin vida.

Los hechos ocurrieron en Tenerife Sur, en las Islas Canarias, y ahí el personal del aeropuerto detectó que la mujer, de aproximadamente 75 años, no reaccionaba a estímulos y presentaba una temperatura corporal muy baja. De forma inmediata llegaron los servicios médicos, quienes confirmaron que la pasajera estaba muerta antes de abordar el vuelo.

Las autoridades activaron el protocolo necesario ante el hallazgo del cadáver en un espacio público, por lo que acordonaron el área mientras realizaban las primeras investigaciones.

El matrimonio tenía boletos para viajar al sur del Reino Unido, país del que ambos eran originarios.

Luego de una revisión preliminar se determinó que no había signos de violencia ni indicios de una muerte provocada, por el contrario, el deceso se debió a causas naturales, por lo que se descartó algún delito.

El hombre, de 80 años, no fue detenido. Incluso se planteó la posibilidad de que él no fuera plenamente consciente del fallecimiento de su esposa al momento de intentar pasar los controles de seguridad, ya que la mujer presentaba problemas graves de movilidad y salud.

El caso generó conmoción entre los pasajeros y trabajadores del aeropuerto, sin embargo, las autoridades llamaron a la calma y resaltaron que se trató de una situación médica trágica, no de un acto criminal.

Una vez concluidas las investigaciones iniciales, el cuerpo de la mujer fue trasladado para que se efectuaran procedimientos legales. En tanto, el episodio reabrió un debate sobre los protocolos de asistencia a pasajeros con movilidad reducida y sobre la detección temprana de emergencias médicas en terminales aéreas.

Finalmente, se determino que el fallecimiento de la mujer ocurrió por causas naturales y que no existieron elementos para imputar un delito.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
