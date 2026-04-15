Mientras averiguan a la mamá de Mafer, la quinceañera viral por fiesta millonaria, el papá estaría DESAHUCIADO

María Fernanda Guerrero, Mafer, la quinceañera que se hizo viral por su lujosa fiesta en Tabasco, sigue en el ojo del huracán luego de darse a conocer que supuestamente su padre está desahuciado y le queda poco tiempo de vida.

El empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, aparentemente enfrenta una enfermedad terminal, hecho que añade una dimensión personal y emocional a la historia que se volvió tendencia por su extravagancia.

El encargado de difundir esta versión fue el comunicador Michelle Rubalcava, quien dijo que Guerrero Rojas recibió un diagnóstico médico devastador luego de sufrir un infarto hace aproximadamente tres años en Puebla.

Los médicos le habrían pronosticado únicamente seis años de vida, según Rubalcava, razón por la que decidió organizarle a su hija una celebración sin igual.

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Fue en 2021, cuando el empresario petrolero habría experimentado un infarto fulminante y tras permanecer hospitalizado, especialistas hallaron graves daños en sus arterias debido a colesterol alto. Por ello, le realizaron una cirugía compleja donde extendieron sus arterias con injertos de piel.

“El señor Juan Carlos Guerrero, supuestamente, pero de buena fuente, hace al rededor de tres años él estaba en Puebla y de repente le dio un infarto. Corre a un hospital y dieron con que tenía bien tapadas las arterias porque nunca se ha cuidado... (dijeron) ‘tenemos que cortar piel para hacer una extensión de arterias’, una cosa complicada, tipo un cateterismo”, contó Michelle.

Y añadió que los doctores le explicaron a Vicky, esposa del empresario, que le quedaban pocos años de vida.

“Lo que le hicieron es para que viva unos años nada más, no creo que le queden más años de vida. Tiene que cuidarse. El señor desgraciadamente está desahuciado... al parecer es por eso que él dijo ‘no me quiero ir sin hacerle una fiesta a mi niña como se la merece’. El señor sabe que no le queda tanto de vida”, dijo el comunicador.

También se dijo en la emisión ‘Chisme al Chile’ que Juan Carlos dispondría de entre dieciocho y veinticuatro meses antes de su partida, por lo que quiso regalarle a su hija la fiesta “que siempre soñó”.

Guerrero Rojas negó los rumores sobre cifras “exageradas” respecto al costo del festejo y rechazó cualquier vinculación política, resaltando su trayectoria empresarial y académica. Enfatizó también su participación en programas sociales y filantrópicos, subrayando que la motivación de la fiesta fue enteramente familiar y personal.

Investigan a la mamá de Mafer

Y mientras se difunde que el padre de la quinceañera viral estaría desahuciado, desde hace varios días Virginia Guillén, esposa de Juan Carlos, está siendo investigada tras organizarle la millonaria fiesta.

Se pudo confirmar que la mujer es empleada de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde hace 30 años y tiene un puesto sindicalizado.

La empleada tiene un puesto como auxiliar técnico B en Exploración y Producción de Pemex y recibe un sueldo mensual de 38 mil pesos, de acuerdo con información de El Universal.

En su declaración patrimonial, Guillén no reportó tener alguna cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Sólo dijo que tiene una cuenta de ahorros, otra de depósitos a plazos y su cuenta de nómina.

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Sin embargo, en 2021 informó que tenía casas, terrenos y un automóvil de lujo, de la marca BMW. La casa es de 171 metros cuadrados y con un valor de 717 mil pesos.

En el caso del automóvil, este lo compró en diciembre de 2014 y lo pagó al contado por un valor de casi 900 mil pesos, según informó el diario.

El director de Pemex, Víctor Rodríguez, confirmó que él presentó la denuncia para que se investigue a la empleada de Pemex tras el ‘escándalo’ de la fiesta millonaria.