Viral

La historia de los bebés con oxígeno que provocó una ola de apoyo; hasta un auto le regalaron a los papás

Las imágenes muestran al papá y la mamá cargando a un bebé cada uno; ambos necesitan oxígeno suplementario cada vez que los llevan al hospital

Enero 25, 2026 • 
Alejandro Flores
bebes oxigeno.jpg

Los bebés son llevados al hospital en la zona de Chapultepec

Facebook Yessenia Barraza

En el video con el que comenzó todo, se puede ver a un papá que carga dos tanques de oxígeno.

El hombre camina junto a su esposa, que carga un bebé. Segundos más tarde, el video muestra que el papá también carga a otro bebé: son mellizos.
La imagen fue grabada por Yessenia Barraza, una creadora de contenido que publica en facebook desde hace 11 años. Yessenia grababa escenas al azar desde el taxi en el que viajaba por la ciudad de México cuando se encontró la imagen de esta pareja y la publicó en su perfil con algunos comentarios emotivos por la devoción de los padres.
En cuestión de días, el video se viralizó y entre sus seguidores no sólo hubo mensajes de apoyo, sino ofrecimientos materiales para mejorar sus condiciones de vida.

“Yo les ofrezco un auto, no es nuevo pero puede servirles”, escribió Heriberto Vargas.

Una semana después, Yessenia informó que ya habían localizado a los padres y se organizó la entrega del automóvil.
Los bebés tienen que usar oxígeno por una condición que no han revelado sus padres pero así es cómo tienen que llevarlos a un hospital militar para su tratamiento muy cerca de Chapultepec.

La reacción de la mamá de los bebés con oxígeno

El video los muestra bajando de un puente que atraviesa Parque Lira a la altura de Los Pinos, una zona de deficientes pasos peatonales.
QUÉDATE A LEER: Abuelita de 79 años ENVENENÓ a su familia; confundió raticida con sazonador mientras preparaba caldo y arroz
Entre otras cosas, la gente concreto apoyo para portabebés ergonómicos, el automóvil e incluso el apoyo de Inframédica, empresa especializada en oxigenación.
Este fin de semana, la mamá de los bebés publicó un video para agradecer la ayuda y solidaridad de las personas.

“Soy Vale, la mama de los niños con oxígeno. Le quiero agradecer a las personas que nos han estado mandando sus bendiciones y buenos deseos. No saben lo que se siente de lindo que hay personas que a pesar de que no nos conocen están dispuestos a apoyarnos”.

@vale_twinkies

💙💙 @yessenia_barraza @UMOTORS 😎 #mellizos

♬ Sound to Clean Speakers - nBeats

Vale contó que en efecto, ya tienen el automóvil que les donaron, lo cual no deja de conmoverlos.

“Queremos agradecer Heriberto y su familia por su gesto tan grande de regalarnos un auto; es una acción súper generosa y no saben cómo nos facilitarán los traslados para llevar al hospital a nuestros bebés”.

notas virales videos virales
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
