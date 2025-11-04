Suscríbete
Rocío Sánchez Azuara explica cómo le robaron su bolsa en una exclusiva tienda de Polanco

La conductora fue víctima de la delincuencia mientras realizaba compras al interior de un centro comercial.

November 04, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Rocío-Sánchez-Azuara.jpg

La conductora de televisión estaba al interior de una tienda departamental cuando fue robada.

“Era más rápido recuperar la bolsa no precisamente notificando”.

El día de ayer se regó como pólvora la noticia del robo que habría sufrido la conductora de televisión, Rocío Sánchez Azuara, mientras estaba de compras al interior de un centro comercial.

Primeras versiones apuntaban que había sido despojada de su bolsa de mano mientras estaba de compras en El Palacio de Hierro. Y que el accesorio contenía tarjetas bancarias, dinero y documentos personales de la presentadora.

Además, los medios de comunicación daban cuenta que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya había iniciado una investigación sobre el caso, sin que se hubiera logrado la detención del ladrón.

Sin embargo, algunas horas después, la conductora de ‘Acércate a Rocío’ y ‘Tu historia como la mía’, compartió en sus redes sociales la verdad sobre el atraco.

Rocío indicó que acudió a la tienda acompañada de su sobrina. “Fuimos ese día a recoger la bolsa, fue lo único pues que compré y lo único que recogí; no me la entregaron en una bolsa de Palacio, sino que me la entregaron en una bolsa azul”, indicó.

Posteriormente, Sánchez Azuara se dirigió al departamento de ‘monedas’ para que le dieran algunas recompensas por promociones de la tienda: “Cuando yo entrego mi ticket para reclamar las ‘monedas’, la señorita que me entregó los artículos que mi sobrina escogió, me pide que yo firme un cupón”.

Fue en ese descuido cuando ocurrió el robo, pues en cuestión de segundos, cuando firmó el papel, devolvió la mirada y la bolsa ya no estaba.

“Firmo, pongo la bolsa de cartón que traía en mi mano de papel encima del mostrador de la señorita y, en el momento de yo bajar y firmar, mi sobrina estaba viendo las cosas que nos habían intercambiado por las monedas. Cuando yo regreso mi cara para recoger mi bolsa, ya no estaba”, recordó.

Ante el robo, Rocío pidió explicaciones a la encargada, pero dijo no saber qué habría ocurrido.

La presentadora y su sobrina pidieron el apoyo de las cámaras de seguridad: “nos compartieron que la persona de al lado, que estaban canjeando sus monedas, agarró mi bolsa”.

Fue así como la conductora pidió hablar con los responsables de seguridad, que le facilitaran las imágenes para subirla a sus redes y recuperar la bolsa pero se las negaron ante una falta de denuncia ante la Fiscalía. “Era más rápido recuperar la bolsa no precisamente notificando”, reclamó.

“Yo intenté, por todos los medios, resolver esto, conciliar con ellos de forma civil y ellos me dijeron que no, ‘tiene que ir usted directo a Fiscalía’, acudí: me recibieron, levanté mi denuncia, me entregaron mi copia”, relató. “Muy desagradable todo el proceso, ha sido muy desgastante”.

Rocío puntualizó que no le robaron su bolsa personal, su cartera ni ninguna identificación o tarjeta de crédito, sino la que había adquirido. “Sí sufrí un robo en esta tienda departamental y a mi persona”, aclaró.

Sánchez Azuara espera que la tienda “se haga responsable” por su robo, pues considera que “debe existir un seguro en la tienda..., ¿cómo voy a pagar un artículo que me robaron dentro de sus instalaciones y frente a las cámaras de seguridad?”, expresó.

Finalmente, aseguró que “no es una bolsa tampoco de grandes cantidades de dinero”, aunque reveló que había hecho su “mejor esfuerzo” y que, incluso, la había sacado a 12 meses sin intereses.

Rocío Sánchez Azuara
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
