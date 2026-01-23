Entre lágrimas dan a conocer la MUERTE de un querido actor de telenovelas de Televisa

La mañana del 22 de enero enlutó al mundo de las telenovelas, y es que se confirmó el deceso de un querido actor de telenovelas de Televisa.

A través de redes sociales y completamente devastados, dieron a conocer que el famoso actor, quien trabajó al lado de Aracely Arámbula, Arturo Peniche y Eduardo Santamarina, murió.

La triste noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes, quienes en su cuenta oficial de Instagram despidieron al querido actor Julio Beckles.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Julio Beckles”, se puede leer en la publicación.

Con el mensaje de despedida al histrión, sus compañeros recordaron el gran legado de dejó en los melodramas y al mismo tiempo enviaron el pésame a la familia.

“Actor recordado por su participación en producciones como ‘La antorcha encendida’, ‘Por tu amor’ y ‘Rencor apasionado’. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, señalaron.

Se desconocen las causas del fallecimiento de Beckles y hasta el momento la familia del actor no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién fue Julio Beckles?

El apreciado actor de telenovelas también incursionó en la música y se lanzó como cantante.

Participó en grandes telenovelas como ‘Por tu amor’, ‘La antorcha encendida’, ‘Rencor apasionado’ y ‘El amor no tiene color’.

Actuó junto a grandes personalidades como Aracely Arámbula, Leticia Calderón, Eduardo Santamarina, Arturo Peniche, Erika Buenfil, entre otros.