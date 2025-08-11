Sebastián Rulli vuelve a las telenovelas y confía que ‘Mi Rival’ “va a llamar mucho la atención”

Sebastián Rulli cuenta los días para volver a trabajar en las telenovelas, y ahora será en la nueva producción de Carmen Armendáriz, cuyo título -hasta ahora- es ‘Mi Rival’.

“Estoy feliz de trabajar con Carmen, ya empezamos las lecturas, el trabajo de mesa, los guiones, vestuario, todo lo que es pre-producción”, dijo el actor en entrevista con el programa Hoy.

Sebastián dará vida al personaje de ‘Renato’, que será objeto de deseo de madre e hija; la historia se va a desarrollar en San Luis Potosí.

“Es un personaje muy místico, interesante, todo se va a desarrollar en ranchos. Dos mujeres se enamoran del mismo personaje, una es la madre y otra es la hija”.

“Están divinas las dos, se parecen mucho, va a llamar mucho la atención el triángulo amoroso”, dijo sobre sus compañeras, Alejandra Barros y Ela Velden.

Sobre ser un galán de las telenovelas consagrado, Sebastián Rulli dijo: “Fue el sueño de mi vida, el sueño desde que llegué a México. Por suerte mantenerme en el gusto del público, sentir la conexión con la gente de México y del mundo es algo que no tiene precio”.

Sebastián hará trío explosivo con Alejandra Barros y Ela Velden

‘Mi rival’ será una nueva versión de la historia que vimos como ‘La Malquerida’, donde madre e hija están enamoradas del mismo hombre.

Las grabaciones comienzan en el mes de septiembre de 2025, completamente en locaciones de San Luis; esta producción se caracteriza porque no grabarán escenas dentro de un foro.

“Mi Rival” con Sebastián Rulli. Televisa Espectáculos.

“Estamos muy felices, es nuestra primera vez, nuestro primer encuentro. Con Ella es la primera vez y me siento dichoso de trabajar por primera vez con Carmen Armendáriz. Me llena de emoción, esta historia va a dar de qué hablar”, dijo Sebastián a Televisa Espectáculos hace unos días.

Por su parte, Ela Velden, quien viene del éxito de “Las hijas de la señora García”, dijo en entrevista con Jorge Ugalde: “Me da mucho orgullo trabajar con dos actores que son súper icónicos de las telenovelas.

“A mí es un género que siempre he admirado, respeto, y estoy muy feliz de trabajar en las telenovelas. Estoy segurísima que va a ser un éxito y que nos vamos a divertir”.

Cabe recordarse que fue en 2014 cuando vimos la adaptación más reciente de esta historia; en aquella ocasión la protagonizó Victoria Ruffo, Ariadne Díaz y Christian Meier.