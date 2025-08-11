Sebastián Rulli vuelve a las telenovelas y confía que ‘Mi Rival’ “va a llamar mucho la atención”

Sebastián Rulli cuenta los días para volver a trabajar en las telenovelas, y ahora será en la nueva producción de Carmen Armendáriz, cuyo título -hasta ahora- es ‘Mi Rival’.
“Estoy feliz de trabajar con Carmen, ya empezamos las lecturas, el trabajo de mesa, los guiones, vestuario, todo lo que es pre-producción”, dijo el actor en entrevista con el programa Hoy.
Sebastián dará vida al personaje de ‘Renato’, que será objeto de deseo de madre e hija; la historia se va a desarrollar en San Luis Potosí.
“Es un personaje muy místico, interesante, todo se va a desarrollar en ranchos. Dos mujeres se enamoran del mismo personaje, una es la madre y otra es la hija”.
“Están divinas las dos, se parecen mucho, va a llamar mucho la atención el triángulo amoroso”, dijo sobre sus compañeras, Alejandra Barros y Ela Velden.
Sobre ser un galán de las telenovelas consagrado, Sebastián Rulli dijo: “Fue el sueño de mi vida, el sueño desde que llegué a México. Por suerte mantenerme en el gusto del público, sentir la conexión con la gente de México y del mundo es algo que no tiene precio”.
Sebastián hará trío explosivo con Alejandra Barros y Ela Velden
‘Mi rival’ será una nueva versión de la historia que vimos como ‘La Malquerida’, donde madre e hija están enamoradas del mismo hombre.
Las grabaciones comienzan en el mes de septiembre de 2025, completamente en locaciones de San Luis; esta producción se caracteriza porque no grabarán escenas dentro de un foro.
“Estamos muy felices, es nuestra primera vez, nuestro primer encuentro. Con Ella es la primera vez y me siento dichoso de trabajar por primera vez con Carmen Armendáriz. Me llena de emoción, esta historia va a dar de qué hablar”, dijo Sebastián a Televisa Espectáculos hace unos días.
Por su parte, Ela Velden, quien viene del éxito de “Las hijas de la señora García”, dijo en entrevista con Jorge Ugalde: “Me da mucho orgullo trabajar con dos actores que son súper icónicos de las telenovelas.
“A mí es un género que siempre he admirado, respeto, y estoy muy feliz de trabajar en las telenovelas. Estoy segurísima que va a ser un éxito y que nos vamos a divertir”.
Cabe recordarse que fue en 2014 cuando vimos la adaptación más reciente de esta historia; en aquella ocasión la protagonizó Victoria Ruffo, Ariadne Díaz y Christian Meier.