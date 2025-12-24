La trágica coincidencia entre Daniel Bisogno y Dulce, meses antes de su muerte

“Así acostumbramos nosotros dar esos sustos”, dijo Daniel Bisogno en el programa Ventaneando del 12 de agosto de 2024.

El conductor habló en plural porque ese día estuvo de invitada la cantante Dulce, quien acudió al programa para contar el drama del que estaba saliendo debido a un tumor en un riñón.

Dulce tenía un concierto en abril de ese 2024 pero semanas antes cayó en cama con fiebre y dolores intensos. La llevaron al hospital donde le detectaron el tumor maligno y la recomendaron la operación inmediata para extirparlo.

“Fueron dos semanas de agua y gelatina”, dijo Dulce en ese programa.

La enfermedad fatal de Dulce

La narración de la cantante sobre sus días de hospital tuvieron repercusión especial en Daniel Bisogno, quien se sintió identificado con la experiencia de quedar a merced de los médicos.

Dulce contó”. Me hicieron los estudios y es muy triste porque te vuelves una cosa... es terrible, terrible: la dignidad se siente pisoteada por momentos”.

Daniel Bisogno lo entendió perfectamente porque él acababa de pasar por un trance similar: fue hospitalizado, intubado y puesto en coma para sacarlo de una crisis que estuvo a punto de costarle la vida.

Conductor y cantante, en Ventaneando Youtube Ventaneando

De hecho, Bisogno salió de esa hospitalización con el diagnóstico de que necesitaba un trasplante de hígado. Así que cuando Dulce habló de su experiencia, Daniel reafirmó:

“Tienes que renunciar a tu dignidad por tu salud”.

Dos trágicas muertes

Dulce y Daniel Bisogno estuvieron en el hospital con semanas de diferencia en aquella ocasión y ambos salieron victoriosos de esa batalla.

Dulce volvió a los escenarios y cumplió con un concierto en el Teatro Metropolitan que había suspendido por la operación para extirparle el tumor.

Daniel, por su parte, se recuperó y volvió al programa Ventaneando para lo que sería su última temporada.

Trágicamente, las secuelas de aquellas crisis fueron fatales para ambos. Hacia finales de ese año ambos tuvieron una recaída de la que ya no se levantaron: la noticia de la muerte de Dulce sucedió el 25 de diciembre de 2024, mientras que Bisogno falleció dos meses después.