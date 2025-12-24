Suscríbete
Famosos

La trágica coincidencia entre Daniel Bisogno y Dulce, meses antes de su muerte

El conductor de Ventaneando y la cantante estuvieron en el hospital casi al mismo tiempo: “Es algo horrible”, opinaron ambos

Diciembre 23, 2025 • 
Alejandro Flores
Dulce y Daniel Bisogno.jpg

Daniel Bisogno y Dulce

Instagram y Youtube

“Así acostumbramos nosotros dar esos sustos”, dijo Daniel Bisogno en el programa Ventaneando del 12 de agosto de 2024.

El conductor habló en plural porque ese día estuvo de invitada la cantante Dulce, quien acudió al programa para contar el drama del que estaba saliendo debido a un tumor en un riñón.
Dulce tenía un concierto en abril de ese 2024 pero semanas antes cayó en cama con fiebre y dolores intensos. La llevaron al hospital donde le detectaron el tumor maligno y la recomendaron la operación inmediata para extirparlo.

“Fueron dos semanas de agua y gelatina”, dijo Dulce en ese programa.

La enfermedad fatal de Dulce

La narración de la cantante sobre sus días de hospital tuvieron repercusión especial en Daniel Bisogno, quien se sintió identificado con la experiencia de quedar a merced de los médicos.
Dulce contó”. Me hicieron los estudios y es muy triste porque te vuelves una cosa... es terrible, terrible: la dignidad se siente pisoteada por momentos”.
Daniel Bisogno lo entendió perfectamente porque él acababa de pasar por un trance similar: fue hospitalizado, intubado y puesto en coma para sacarlo de una crisis que estuvo a punto de costarle la vida.

dulcedanielbisogno.png

Conductor y cantante, en Ventaneando

Youtube Ventaneando

De hecho, Bisogno salió de esa hospitalización con el diagnóstico de que necesitaba un trasplante de hígado. Así que cuando Dulce habló de su experiencia, Daniel reafirmó:

“Tienes que renunciar a tu dignidad por tu salud”.

Dos trágicas muertes

Dulce y Daniel Bisogno estuvieron en el hospital con semanas de diferencia en aquella ocasión y ambos salieron victoriosos de esa batalla.

Más sobre el adiós a Dulce, la cantante
dulce testamento
Famosos
Meses antes de morir, Dulce reveló que dejó listo su testamento: ¿quiénes serán sus herederos?
Sin saber lo que le depararía el destino, la intérprete de “Lobo” quiso poner orden a todos los asuntos legales relacionados con su patrimonio
Diciembre 25, 2024
 · 
Andrea Ávila
Famosos
El día que José José le cambió la vida a Dulce La Cantante
Diciembre 25, 2024
Famosos
¿De qué murió Dulce? Esto se sabe sobre su inesperado fallecimiento
Diciembre 25, 2024
Famosos
El mundo del espectáculo lamenta la muerte de Dulce con calurosos mensajes de despedida
Diciembre 25, 2024
Famosos
La última voluntad de Dulce no se ha cumplido: este es el calvario de sus cenizas
Diciembre 23, 2025

Dulce volvió a los escenarios y cumplió con un concierto en el Teatro Metropolitan que había suspendido por la operación para extirparle el tumor.
Daniel, por su parte, se recuperó y volvió al programa Ventaneando para lo que sería su última temporada.

Trágicamente, las secuelas de aquellas crisis fueron fatales para ambos. Hacia finales de ese año ambos tuvieron una recaída de la que ya no se levantaron: la noticia de la muerte de Dulce sucedió el 25 de diciembre de 2024, mientras que Bisogno falleció dos meses después.

Dulce Daniel Bisogno
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
muerte conductora.jpg
Famosos
Muere conductora de noticias; le deja un conmovedor mensaje a su hija de 6 años
Diciembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
fatima Bosch (11).jpg
Famosos
¿Quién es la amiga que acompaña siempre a Fátima Bosch, desde Tailandia hasta el Museo de Antropología?
Diciembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda-marile.jpg
Famosos
Acusan a Marilé, hermana de Yolanda Andrade, de tenerla ‘secuestrada': “Tiene el control de su dinero”
Diciembre 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
programa-hoy-2026-0.jpg
Famosos
Programa Hoy hace importante anuncio y despeja la duda: ¿habrá cambio de producción y conductores?
Diciembre 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
mar contreras.jpg
Telenovelas
Así luce Mar Contreras en “Hermanos Coraje”, donde será la villana y actuará con Dalílah Polanco
La produccción será de José Alberto Castro, quien adelanta que el personaje de Mar Contreras será “muy interesante”
Diciembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
angelique-primera-escena-domenica-montero-5.jpg
Telenovelas
¡Ya llegó ‘Doménica Montero’! Mira el primer capítulo GRATIS con la nueva dueña de la pantalla
La exitosa fundadora de una casa hogar, se enamora a primera vista de su atractivo benefactor, Max Langer... ¿Él la dejará plantada en el altar?
Diciembre 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
payaso pichuris.jpg
Viral
El payaso Pichurris, que golpeó a un espectador en una posada, da la cara y no se arrepiente
El payaso se hizo viral por la agresión que quedó grabada en video pero justificó lo que hizo
Diciembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
ana kournikova enrique igelias.jpg
Famosos
Crece la familia de Ana Kournikova y Enrique Iglesias: ¡presentan a su cuarto bebé!
La pareja lleva 24 años junta
Diciembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores