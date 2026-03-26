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Telenovelas

Revelan a la protagonista de la nueva versión de “Yo no creo en los hombres"; recordemos las tres anteriores

ViX anunció que esta nueva versión será producida por Argos

Marzo 26, 2026 • 
Alejandro Flores
yo no creo en los hombres.jpg

Las diferentes versiones de “Yo no creo en los hombres”

Telesistema Mexicano y Televisa

Decía Caridad Bravo Adams que las telenovelas deben ser siempre y en cualquier época románticas.

“El amor es el elemento universal”, decía cuando se le preguntaba sobre el secreto del éxito de sus historias. El tiempo le ha dado la razón a esta actriz, poeta, guionista y escritora que murió en 1990 pero cuya historia de “Yo no creo en los hombres” está a punto de ser grabada nuevamente.
ViX anunció que este 2026 realizará una versión de esta telenovela en el que una mujer pierde la fe en el amor cuando es traicionada y humillada.
Producida hora por Argos, la historia tendrá modificaciones sustanciales, empezando por el hecho de que el nombre de la protagonista se cambiará: ahora se llama Julieta.
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Modificaciones a “Yo no creo en los hombres”

La sinopsis oficial presentada por ViX señala:

“Cuando Julieta, quien dejó de creer en los hombres, lo pierde todo, un amor inesperado le demuestra que confiar de nuevo puede ser lo más valiente que haga en su vida”.

ViX también anunció que será Marisol del Olmo quien interprete a esta mujer que es encarcelada cuando trata de defenderse de un segundo intento de abuso.

“Ella luchará por defender su verdad contra un mundo que parece decidido a demostrarle que no debes creer y será Emiliano quien, finalmente, le demuestre que hay veces en las que vale la pena confiar”, dice el resumen de la nueva versión.
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Alejandro Flores

Julieta será interpretada por Marisol del Olmo, quien estará acompañada de Adolfo de la Fuente, Valentina Buzzurro, José Pablo Minor y Cecilia Gabriela.

marisol del olmo.jpg

Marisol del Olmo será la protagonista

Instagram

Las otras mujeres que no creen en los hombres

La primera en interpretar a María Dolores (nombre original del personaje principal que aparece en la novela de Caridad Bravo Adams) es Maricruz Oliver en una versión producida por Ernesto Alonso en 1969 para Telesistema Mexicano.
Tuvieron que pasar dos década para que se hiciera una nueva versión de la historia, ahora con Gabriela Roel en el papel protagonista y con Alfredo Adame como coprotagonista.

Roel siempre ha considerado que esa telenovela tenía un ingrediente que pasaba por encima de la doble moral de la sociedad de su época: el abuso en contra de la mujer.
Ese mismo impacto es el que convenció a Adriana Louvier de hacer una tercera versión de “Yo no creo en los hombres” en 2014.

“Creo que algunas telenovelas son capaces de dar un mensaje a las mujeres más allá de una simple historia de amor. Esta es una de ellas”, dijo Louvier en un evento en el que se reunió con el elenco para ver el final de aquella versión.

Marisol del Olmo Yo no creo en los hombres
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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