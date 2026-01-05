Famosos que regresan a las telenovelas luego de hasta casi 20 años de ausencia

Este año 2026 va a marcar grandes regresos de actrices y actores que hace tiempo que no hacían telenovelas. Algunos de ellos sí se dieron un descanso de todo proyecto, aunque otros eligieron el cine, teatro o las series.

Varios retornos no sólo están confirmados sino que algunos ya comenzaron grabaciones o se alistan para compartir sets y guiones con sus compañeros.

Esto ha permitido que la audiencia empiece a anticipar las historias y combinaciones actorales que llegarán a la pantalla.

¿Quienes son las actrices y actores que vuelven a los melodramas tras años lejos?

* Mariazel

Regresa a las telenovelas tras 20 años de ausencia en los melodramas. Dará vida a ‘Aurora’ en ‘Corazón de oro’, producción de Pedro Ortiz de Pinedo.

Andrea Legarreta

Se integró a ‘Amanecer’ de Juan Osorio, tras más de dos décadas de ausencia.

Adriana Louvier

Vuelve después de 8 años en ‘Hermanas, un amor compartido’, producida por Silvia Cano.

Paty Navidad

Llevaba casi una década lejos de la pantalla chica y anunció que se une al elenco de ‘Hermanos Coraje’, la nueva producción de José Alberto Castro que inicia sus grabaciones en febrero de 2026.

Osvaldo Benavides

Regresa después de 12 años en ‘Hermanas, un amor compartido’

Danna García

Protagonizará la telenovela ‘Hermanas, un amor compartido’, tras 10 años de ausencia en la televisión.

Daniel Arenas

Tras un tiempo alejado, protagonizará junto a Silvia Navarro ‘Guardian de mi corazón’, luego de casi cinco años y bajo la producción de Juan Osorio.

Paulina Goto

Será ‘Bárbara’ en ‘Guardian de mi corazón’ después de 5 años de ausencia en los melodramas.

Silvia Navarro

Regresa después de 8 años a ‘Guardian de mi corazón’.

‘Mi Rival’, ‘Corazón de Oro’ y ‘Somos Familia’ son otras de las telenovelas que llenarán de drama y amor las pantallas de televisión este 2026.

