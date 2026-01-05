Famosos que regresan a las telenovelas luego de hasta casi 20 años de ausencia

Este año 2026 va a marcar grandes regresos de actrices y actores que hace tiempo que no hacían telenovelas. Algunos de ellos sí se dieron un descanso de todo proyecto, aunque otros eligieron el cine, teatro o las series.
Varios retornos no sólo están confirmados sino que algunos ya comenzaron grabaciones o se alistan para compartir sets y guiones con sus compañeros.
Esto ha permitido que la audiencia empiece a anticipar las historias y combinaciones actorales que llegarán a la pantalla.
¿Quienes son las actrices y actores que vuelven a los melodramas tras años lejos?
- * Mariazel
Regresa a las telenovelas tras 20 años de ausencia en los melodramas. Dará vida a ‘Aurora’ en ‘Corazón de oro’, producción de Pedro Ortiz de Pinedo.
- Andrea Legarreta
Se integró a ‘Amanecer’ de Juan Osorio, tras más de dos décadas de ausencia.
- Adriana Louvier
Vuelve después de 8 años en ‘Hermanas, un amor compartido’, producida por Silvia Cano.
- Paty Navidad
Llevaba casi una década lejos de la pantalla chica y anunció que se une al elenco de ‘Hermanos Coraje’, la nueva producción de José Alberto Castro que inicia sus grabaciones en febrero de 2026.
- Osvaldo Benavides
Regresa después de 12 años en ‘Hermanas, un amor compartido’
- Danna García
Protagonizará la telenovela ‘Hermanas, un amor compartido’, tras 10 años de ausencia en la televisión.
- Daniel Arenas
Tras un tiempo alejado, protagonizará junto a Silvia Navarro ‘Guardian de mi corazón’, luego de casi cinco años y bajo la producción de Juan Osorio.
- Paulina Goto
Será ‘Bárbara’ en ‘Guardian de mi corazón’ después de 5 años de ausencia en los melodramas.
- Silvia Navarro
Regresa después de 8 años a ‘Guardian de mi corazón’.
‘Mi Rival’, ‘Corazón de Oro’ y ‘Somos Familia’ son otras de las telenovelas que llenarán de drama y amor las pantallas de televisión este 2026.