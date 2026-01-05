Suscríbete
Telenovelas

Famosos que regresan a las telenovelas luego de hasta casi 20 años de ausencia

Los melodramas vuelven a ser prioridad para muchas estrellas que se tomaron un tiempo lejos de las pantallas.

Enero 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Telenovelas-2026.jpg

Andrea Legarreta, Daniel Arenas, Silvia Navarro y Mariazel volverán a los melodramas en 2026.

Instagram

Este año 2026 va a marcar grandes regresos de actrices y actores que hace tiempo que no hacían telenovelas. Algunos de ellos sí se dieron un descanso de todo proyecto, aunque otros eligieron el cine, teatro o las series.

Varios retornos no sólo están confirmados sino que algunos ya comenzaron grabaciones o se alistan para compartir sets y guiones con sus compañeros.

Esto ha permitido que la audiencia empiece a anticipar las historias y combinaciones actorales que llegarán a la pantalla.

¿Quienes son las actrices y actores que vuelven a los melodramas tras años lejos?

  • * Mariazel

Regresa a las telenovelas tras 20 años de ausencia en los melodramas. Dará vida a ‘Aurora’ en ‘Corazón de oro’, producción de Pedro Ortiz de Pinedo.

  • Andrea Legarreta

Se integró a ‘Amanecer’ de Juan Osorio, tras más de dos décadas de ausencia.

  • Adriana Louvier

Vuelve después de 8 años en ‘Hermanas, un amor compartido’, producida por Silvia Cano.

  • Paty Navidad

Llevaba casi una década lejos de la pantalla chica y anunció que se une al elenco de ‘Hermanos Coraje’, la nueva producción de José Alberto Castro que inicia sus grabaciones en febrero de 2026.

  • Osvaldo Benavides

Regresa después de 12 años en ‘Hermanas, un amor compartido’

  • Danna García

Protagonizará la telenovela ‘Hermanas, un amor compartido’, tras 10 años de ausencia en la televisión.

  • Daniel Arenas

Tras un tiempo alejado, protagonizará junto a Silvia Navarro ‘Guardian de mi corazón’, luego de casi cinco años y bajo la producción de Juan Osorio.

  • Paulina Goto

Será ‘Bárbara’ en ‘Guardian de mi corazón’ después de 5 años de ausencia en los melodramas.

  • Silvia Navarro

Regresa después de 8 años a ‘Guardian de mi corazón’.

‘Mi Rival’, ‘Corazón de Oro’ y ‘Somos Familia’ son otras de las telenovelas que llenarán de drama y amor las pantallas de televisión este 2026.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
