Así luce Christian Nodal tras someterse a tratamientos láser para quitarse los TATUAJES de la cara

“Andaba enfre ‘Freddy Krueger’ y ‘Deadpool’”.

El cantante Christian Nodal reapareció en su canal de difusión y explicó su ausencia con su característica estilo cercano. “Disculpen la desaparición tan repentina”, comenzó su mensaje.

Y continuó indicando que “me tocó sesión de láser pa’ borrar tatuajes del rostro y andaba enfre ‘Freddy Krueger’ y ‘Deadpool’, pero ya andamos de vuelta en el ruedo”, compartió con humor.

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La revelación de Christian generó gran interés entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca la transformación de Nodal y su decisión de modificar la imagen que lo ha acompañado en los últimos años.

Fue el pasado 14 de marzo en la Feria de Texcoco, donde se pudo ver la nueva cara del intérprete, mucho más limpia.

Así luce Christian Nodal sin tatuajes en el rostro Instagram/YouTube

Además de explicar su ausencia, Nodal aprovechó para agradecer a sus fans el apoyo que ha recibido a su reciente lanzamiento musical. “Gracias por todo el amor a INCOMPATIBLES, l@s amo un chin*o”.

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En tanto, sobre el procedimiento de la eliminación de tatuajes es conocido por ser doloroso y requerir de varias sesiones láser, lo que explicaría la ausencia temporal del cantante en redes sociales.

