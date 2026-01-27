Suscríbete
Doblaje mexicano otra vez de luto: Murió Alexis Ortega voz de Tom Holland en “Spider-Man”

Descanse en paz.

Enero 27, 2026 • 
MrPepe Rivero
ortega-doblaje-2.jpg

Murió el actor de doblaje Alexis Ortega

Nuevamente el doblaje mexicano está de luto, ahora por la muerte de Alexis Ortega, actor mexicano que prestó su voz a “Spider-Man”, personaje que interpretaba Tom Holland.

Los Anime Latin Dubbing Awards confirmaron la noticia: “Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio”.

Ortega prestó su voz en filmes como Civil War, Homecoming y Avengers Infinity War, donde se recuerda una frase pronunciada por Peter Parker a Tony Stark que se hizo viral: “No me quiero ir, señor Stark”, que a su vez fue utilizada en memes de redes sociales.

Se sabe que Alexis vivía en la Ciudad de México y que tenía 38 años al momento de su muerte, sin embargo, hasta ahora no se han reportado las causas.

Descanse en paz.

MrPepe Rivero
