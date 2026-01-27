Doblaje mexicano otra vez de luto: Murió Alexis Ortega voz de Tom Holland en “Spider-Man”

Nuevamente el doblaje mexicano está de luto, ahora por la muerte de Alexis Ortega, actor mexicano que prestó su voz a “Spider-Man”, personaje que interpretaba Tom Holland.

Los Anime Latin Dubbing Awards confirmaron la noticia: “Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio”.

Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones 🕊️

Ortega prestó su voz en filmes como Civil War, Homecoming y Avengers Infinity War, donde se recuerda una frase pronunciada por Peter Parker a Tony Stark que se hizo viral: “No me quiero ir, señor Stark”, que a su vez fue utilizada en memes de redes sociales.

Se sabe que Alexis vivía en la Ciudad de México y que tenía 38 años al momento de su muerte, sin embargo, hasta ahora no se han reportado las causas.

Lamento informarles que falleció Alexis Ortega, quién hizo el doblaje latino del Spider-Man de Tom Holland 🥺

QEPD



QEPD pic.twitter.com/Z8G1Ak2Wbt — Mundo Vengador (@IniciativaV) January 27, 2026

Descanse en paz.