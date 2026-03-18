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"¿Apostarías por mí?” fortaleció a Lorenzo Méndez y Claudia Galván: “Nos gustaría ser papás otra vez”

Después de 10 años divorciados y de que Lorenzo estuviera casado con Chiquis Rivera, la pareja retomó su relación formalmente y confirmaron su regreso a finales de 2025.

Marzo 17, 2026 • 
Grisel Vaca
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Lorenzo Méndez y Claudia Galván

Tras convertirse en la quinta pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?, Lorenzo Méndez y Claudia Galván aseguran que su paso por el reality fortaleció su relación, la cual floreció de nueva cuenta tras un divorcio hace aproximadamente 10 años y después de que cada uno siguió su camino. La pareja confirmó su regreso a finales de 2025 y ahora, a pesar de quedar fuera de la competencia, ambos aseguran que la experiencia los unió más.

En entrevista con TVyNovelas, Lorenzo explicó la intensidad de convivir encerrado: “Cuando estás en un reality 24/7 solo tienes a tu pareja, aunque haya alianzas y convivencia con otros matrimonios, realmente solo tienes a tu pareja para superar los desafíos, enojarte y contentarte, todo lo haces con tu pareja y; de hecho, te sientes culpable cuando no logras un juego, pero están para apoyarse el uno al otro. Es una experiencia muy intensa, pero puedo decir que fue muy bonito y, definitivamente, nos ayudó a fortalecer nuestra relación”.

Por su parte, Claudia Galván calificó la aventura como única pese a los momentos complicados: “Fue inolvidable. Hubo de todo, altas, bajas… y retos que en mi vida pensé hacer. La verdad me siento muy orgullosa de haber sido parte de este proyecto”.

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“NOS FALTÓ COLMILLO EN ¿APOSTARÍAS POR MI?”: LORENZO MÉNDEZ

Para Lorenzo y Claudia, lo más difícil fue adaptarse a la dinámica del juego, además de la falta de contacto con el exterior. “Creo que también se nos complicó mucho saber jugar, no estábamos empapados sobre cómo era un reality y hubo por ahí cositas que no supimos manejar, como el tipo de convivencia que se genera y que es parte del juego: alianzas y estrategias. Nosotros, simplemente, lo vivimos de corazón, transparentemente, y creo que hubiéramos podido jugar mejor si hubiéramos tenido un poquito más de colmillo”, señaló Méndez.

La pareja expresó que tuvieron química con parejas que, al igual que ellos, jugaron de manera orgánica. “Hay personas que son calculadoras y estrategas, pero (con las que tuvimos mayor conexión) fue con las que jugaron más de corazón, como nosotros: Alejandra Jaramillo y Beta Mejía, Franco Tabardi y Breh Badassifier, y René Strickler y Rubí Cardozo, estos últimos ya llevan varios años juntos y nos dieron buenos consejos”, señaló Lorenzo.

Sobre Mario y Brenda Bezares, quienes han causado controversia por su forma de jugar, Claudia comentó: “Yo creo que es una pareja muy astuta, han sabido jugar. Él es cómico, pero también le mandaba muchas indirectas a Lorenzo…”. A lo que Lorenzo agregó: “De hecho, ellos son los polémicos, yo creo que saben construir muy bien sus alianzas, son superinteligentes, su fuerte es la estrategia”.

“HEMOS PASADO DE TODO EN NUESTRO MATRIMONIO”: LORENZO

Tras su salida, Claudia compartió sus planes inmediatos: “Queremos irnos de viaje en familia; Lorenzo va a regresar a la cantada y yo quiero disfrutar estar en mi casa”. La pareja, que recientemente sufrió una pérdida gestacional, admitió que no pierde la ilusión de agrandar la familia.”

“Yo creo que sí, me encantaría tener otro bebé. Claudia es mi primera esposa, y aunque ya terminó para nosotros ¿Apostarías por mí?, seguimos apostando el uno por el otro en la vida y sí, definitivamente nos gustaría ser papás otra vez y, posiblemente, también casarnos”.

El cantante señaló que, aunque han pasado altas y bajas en su relación, al final han decidido seguir unidos: “Hemos pasado de todo en nuestro matrimonio, después de divorciarnos y ahora otra vez estamos juntos. Yo creo que ¿Apostarías por mí? ha sido lo más light que nos ha pasado. Nosotros seguimos aprendiendo y reconociéndonos en esta nueva versión de cada uno”, concluyó.

Lorenzo Méndez ¿Apostarías por mí?
Grisel Vaca
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