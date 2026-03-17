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Myrka Dellanos, exnovia de Luis Miguel, es diagnosticada con cáncer de piel… SE INFILTRÓ en su oreja y oído

La periodista cubana compartió con sus seguidores que la enfermedad se infiltró en su oreja y oído.

Marzo 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Myrka Dellanos dio a conocer que enfrenta cáncer de piel.

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“Estoy comenzando un protocolo especial para rebajar el azúcar, aumentar la proteína y siempre usar protección solar”.

La conductora de televisión y exnovia de Luis Miguel, Myrka Dellanos, compartió una noticia que dejó conmovidos a sus seguidores, pues fue diagnosticada con cáncer de piel.

La periodista cubana explicó que la enfermedad se infiltró en su oreja y su oído: “Así que esto sucedió… ¡Primero que nada, gracias Jesús!”, escribió Myrka.

Y añadió que el pasado martes se sometió a una cirugía para remover el cáncer: “Lo sacaron, me pusieron un injerto de piel y ahora mes estoy recuperando”.

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La exconductora de ‘La Mesa Caliente’ manifestó estar agradecida con Dios porque ya todo está fuera y creyendo con mucha fe en que jamás regresará.

“Los médicos me dijeron que regresa en un 40 por ciento de las personas, así que me tengo que cuidar. Estoy comenzando un protocolo especial para rebajar el azúcar, aumentar la proteína y siempre usar protección solar”, escribió Dellanos.

Agregó también que no importa lo que pase, “Dios es siempre bueno y ninguna arma forjada contra mí prosperará”.

En otra publicación, la conductora de 60 años, externó que “Dios, mi vida y todo lo que hago está en tus manos”. Confío en ti y creo que mis mejores días están por venir”.

Myrka recibió diversas muestras de cariño, destacando el apoyo de su hija, la modelo y creadora de contenido Alexa Dellanos. “Mi hermosa mamá. Todos, por favor, usen protector solar y cuiden de su piel. Háganse revisiones periódicas de la piel y protejan su piel del sol. Tan agradecida de que a mi mamá le haya sido removido el cáncer de piel en su oreja. Esto podría haber sido mucho peor. Te amo mamá”.

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Cabe recordar que Myrka y Luis Miguel protagonizaron un romance entre 2003 y 2005, tiempo en el que la periodista se convirtió en una figura central de la prensa rosa internacional.

Myrka Dellanos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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