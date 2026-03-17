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Laura León y Anahí reviven icónica cachetada y el grito de “COCHINA” de hace 26 años en ‘Mujeres Engañadas’

La exRBD y ‘La Tesorito’ se reencontraron tras haber sido madre e hija en el famoso melodrama.

Marzo 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Anahí y ‘La Tesorito’ revivieron la escena emblemática de ‘Mujeres Engañadas’.

YouTube/Instagram

Laura León volvió a cachetear a Anahí para revivir una de las escenas más icónicas y recordadas de la telenovela ‘Mujeres Engañadas’, esto a más de 26 años de su exitoso estreno.

Las actrices y cantantes se reencontraron en la fiesta de cumpleaños del intérprete Carlos Rivera, ocurrida en Huamantla, Tlaxcala.

Durante la reunión, Anahí y ‘La Tesorito’ compartieron un momento especial al recrear la emblemática escena del melodrama producido por Emilio Larrosa.

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Sin embargo, para la escena se sumó Manuel Velasco, esposo de Anahí, quien no quiso dejar de formar parte del divertido y viral momento.

En el clip que circula en redes sociales, Anahí se acerca a Manuel y le da un beso, mientras Laura observa y, replica la cachetada que su personaje le propinaba a su hija en la ficción, seguida del grito de ‘Cochina’.

La telenovela ‘Mujeres Engañadas’ se emitió entre 1990 y el año 2000, y se convirtió en un referente en la televisión mexicana. La trama abordaba historias de infidelidad y engaños que ocurrían entre parejas que habitaban en el mismo edificio.

Laura León y Anahí personificaron a ‘Yolanda’ y ‘Jessica’, y dentro del elenco también estaban Andrés García, Kuno Becker, Michelle Vieth y Sabine Moussier, entre otros.

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La telenovela ‘Mujeres engañadas’ logró captar la atención del público durante su transmisión, consolidando a varios de sus actores como figuras destacadas en el medio.

El proyecto obtuvo cinco Premios TVyNovelas en el año 2000, reconociendo su impacto en la audiencia y la actuación de su elenco.

Laura León Anahí
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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