Actor de ‘Rubí’ destapa que su bebé de mes y medio está delicada: “A punto de caer EN PARO”

“Anoche mi pequeña agravó casi a punto de caer en paro”.

El actor Sergio Zaldívar, recordado por sus participaciones en melodramas como ‘Rubí’ y ‘El privilegio de amar’, dio a conocer que su hija recién nacida enfrenta serias complicaciones de salud.

A través de su cuenta de Instagram, el histrión desveló que su pequeña de mes y medio estuvo a punto de morir.

“Anoche mi pequeña agravó casi a punto de caer en paro, Dios le dio fuerza y lograron estabilizarla, sigue delicada y estamos en espera de su recuperación”, escribió.

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🙏 El actor de Rubí reveló que su hija, de apenas mes y medio, se agravó durante la noche y tuvo que ser estabilizada.



💔 Aunque continúa delicada, el actor agradeció las muestras de… pic.twitter.com/F3nwhgXUqX — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 15, 2026

Zaldívar acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparece cargándola cuando estaba recién nacida y le dijo: “Tú puedes, mi niña”.

Luego, en su cuenta de Facebook compartió que el 13 de octubre su hija ‘Alessita’ fue intervenida, aunque no ofreció más detalles.

“Mi bebita acaba de salir de cirugía, seguirá en terapia intensiva, en observación e intubada, pero lo más fuerte parece que ya pasó”, manifestó.

También publicó una imagen que se tomó con su hija, quien aparece conectada a un respirador.

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Fue el pasado 31 de agosto que Sergio anuncio el nacimiento de su hija Alessa.