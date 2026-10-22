Mar Sordo se prepara para la nueva versión de “El Manantial” con Carmen Armendáriz

El final de una telenovela también marca el comienzo de nuevos retos. Para Mar Sordo, despedirse de El renacer de Luna significó cerrar una etapa importante: su primer protagónico en un melodrama televisivo. Ahora, la actriz se alista para participar en la nueva versión de El manantial, una oportunidad que le permitirá continuar creciendo en una industria donde, reconoce, mantenerse es uno de los mayores desafíos.

“Muy feliz de poder entrar a otro proyecto con una gran productora que es Carmen Armendáriz”, comparte en entrevista con TVyNovelas. La intérprete desea seguir desarrollándose dentro de Televisa y aprovechar cada experiencia para consolidar su carrera. El próximo proyecto la acercará a una historia que el público todavía recuerda por la actuación de Adela Noriega. Mar era muy versión original, en 2001, pero conoce el peso que la actriz tiene entre los aficionados al melodrama. De hecho, creció viendo otras producciones suyas, como Amor real, una de las favoritas de su mamá.

“Lo que tuvo Adela fue que supo representar muy bien a su generación”, comenta. Para Mar, las nuevas versiones también abren la posibilidad de que otros intérpretes conecten con los espectadores actuales y aporten su propia sensibilidad.

“Pues ahora nos toca a esta generación saber representar a la nuestra”, afirma sobre la responsabilidad de formar parte de una historia emblemática.

Aunque ya había encabezado una serie, trabajar en El renacer de Luna fue una experiencia distinta por el ritmo de producción. No era mi primer protagónico, pero sí fue el primer personaje estelar en una novela”, explica. En ese proceso, el respaldo del productor Roy Rojas y de su equipo fue fundamental.

Mar recuerda que el ambiente de trabajo les permitió desarrollar sus personajes y dar lo mejor de sí frente a las cámaras.

“Nos hicieron sentir como en casa, estuvimos superbién cuidados y se nos dieron todas las herramientas para que nuestro potencial se desarrollara y que pudiéramos verter todo lo que tenemos y todo lo que somos en pantalla”, cuenta.

La actriz también encontró puntos de conexión con Luna, sobre todo en su manera de enfrentar las dificultades y disfrutar la vida. Le atrajeron su romanticismo, su capacidad de amar y la relación que mantenía con la música. “Creo que si amas la música eres un romántico por naturaleza”, dice. Su espiritualidad, el vínculo con sus caballos y el empeño por proteger a los suyos fueron otras características que la acercaron al personaje. “Era una chava superfamiliar, que cuidaba a su familia y que veía por los suyos”, señala.

Las largas jornadas de grabación dejaban poco espacio para desconectarse. En esos momentos, la convivencia con sus compañeros se convirtió en una forma de recuperar el ánimo. “Creo que lo único que te queda es conectar con la música y con mis compañeros”, recuerda.

El elenco también fue una red de apoyo para los más jóvenes. “Nos arroparon mucho al elenco juvenil, nos ayudaron a salir adelante, nos escucharon, nos motivaron”, relata. Las conversaciones, las risas y hasta las lágrimas compartidas les permitían liberar parte de la tensión acumulada. Cuando conseguía un día libre, Mar procuraba nadar o recibir masajes descontracturantes.

“Las emociones se quedan en los músculos”, explica, al destacar la importancia de llegar preparada física y emocionalmente a un trabajo tan exigente. Con cinco años de trayectoria, ha aprendido que conseguir una oportunidad no garantiza la permanencia. Cuando se le pregunta qué ha sido lo más complicado de su carrera, responde: “Pues supongo que mantenerte en el medio”.

La incertidumbre de la profesión, explica, exige confiar en uno mismo y contar con herramientas para afrontar los momentos difíciles. “Tienes que confiar mucho en ti, en tus instintos, tienes que tener una base muy fuerte”, reflexiona. En esa estabilidad incluye a la familia, las redes de apoyo y la terapia: “Sabes que cuando llegas a tu casa puedes tener alguien que te sostenga, tu familia, tener alguna red de apoyo, tu terapeuta”.

Con esa experiencia a cuestas, Mar mira hacia adelante. El nuevo proyecto representa otra oportunidad para poner a prueba su preparación y aportar una mirada propia a una historia conocida. Su objetivo es seguir creciendo y demostrar que los rostros de hoy también pueden conquistar al público con clásicos que permanecen en la memoria.