Diccionario para entender a Paulina Goto en “Guardián de mi vida”, telenovela que se estrena el 29 de junio

Paulina Goto está ansiosa: ya quiere que el público la vea en su personaje de Barbi.

La actriz es la protagonista joven de “Guardián de mi vida”, en donde interpreta este personaje que en otras versiones ha estado a cargo de Paola Núñez y Eiza González.

“Guardián de mi vida”, producción de Juan Osorio, se basa en la historia original de “Amor en custodia”, telenovela argentina de 2004 que tuvo luego una versión en México con el mismo nombre; y más tarde otro remake bajo el título de “Amores verdaderos”.

Ahora se llama “Guardián de mi vida”, cuya historia se centra en los personajes de Paulina y de Silvia Navarro (hija y madre dentro de la telenovela), quienes de pronto tienen que contratar un guardaespaldas para cada una.

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El personaje de Barbi siempre ha sido icónico por sus frases que reflejan una actitud de superioridad, y a veces hasta un poco de desdén hacia los demás.

Tienen, además, la peculiaridad de que son frases ingeniosas y abreviadas.

Las frases de Paulina Goto como Barbi

“Guardián de mi vida” se estrena por las estrellas este lunes 29 de junio a las 21:30 horas. Para un mejor disfrute del personaje de Barbi, te presentamos aquí su glosario: la propia Paulina explica cada una de sus frases.

“Lit": Significa que lo que estoy estoy diciendo es tal cual

“Nite": Lo uso dependiendo de la situación, por ejemplo, nite acerques, nite lo pienses.

acerques, lo pienses. “Nilo": También depende de la situación; por ejemplo, nilo digas

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