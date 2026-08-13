Voto a voto, cómo nominaron los habitantes en La Casa de los Famosos México

La tercera gala de nominación en La Casa de los Famosos México incluyó sorpresas. Galilea Montijo advirtió que habría cinco nominados como mínimo, o más, en caso de empate. Mariana Ochoa no puede ser nominada ni tampoco puede nominar, ya que acaba de regresar a la competencia.

Esta vez se integró un sorteo. Cada habitante, en una tómbola ciega, tomó una bola:



13 bolas negras - Sin beneficio

Una bola verde - Con beneficio decidido por el público

Una bola amarilla - Con beneficio decidido por el público

Las opciones para bola verde disponibles para que el público eligiera, fueron:

A) Duplicar votos - Los puntos del habitante valen doble (6, 4 y 2 puntos)

B) Sumar un nominado más - Habitante nominará a cuatro habitantes, el cuarto con 3 puntos

Las opciones para bola amarila disponibles para que el público eligiera, fueron:

A) Anular la nominación de un compañero

B) Restar 3 puntos a un compañero del total de votos que reciba

El público decidió con más de 134 mil votos

Mediante el canal de WhatsApp, el público decidió la función de las bolas verdes y amarillas.

Bola verde: sumará un nominado más

La persona nominará a cuatro personas en vez de tres; la cuarta persona que nomine, recibirá 3 puntos.

Bola amarilla: Anular la nominación de un compañero o compañera

Arantza Ruiz obtuvo la bola amarilla. Yanet García obtuvo la bola verde. El resto de habitantes tomó bola negra, sin ningún beneficio en sus nominaciones.

Lista completa de nominados en la tercera gala (12 agosto)

Moisés Peñaloza

Masad Altamami

Arantza Ruiz

Memo Schutz

Flor Vigna

Yanet García

Luis Chaparro

¿Cómo nominó cada habitante?

Ernesto Laguardia nominó:

3 puntos a Moisés - Extraña a su familia

2 puntos a Masad - Estrategia

1 punto para Flor - Estrategia

Luis Chaparro nominó:

3 puntos a Yahir - No le caigo tan bien, es un excelente líder, pero por más que trato de acercarme, siento una barrera.

2 puntos a Moisés

1 punto a Flor

Yahir nominó:

3 puntos a Moisés - Por el juego individual

2 puntos a Luis - Siento que no hace otra cosa que dormir y comer

1 punto a Flor - Es un poco ‘contreras’ respecto al equipo.

Flor nominó a solo hombres

3 puntos a Luis

2 puntos a Moisés

1 punto a Masad

Cynthia nominó:

3 puntos a Flor

2 puntos a Aldo

1 punto a Ese Pérez

Karina nominó:

3 puntos a Yanet

2 puntos a Luis

1 punto a Cynthia

Masad nominó:

3 puntos a Memo

2 puntos a Moisés

1 punto a Arantza

Gema nominó:

3 puntos a Luis - Lo noto apagado

2 puntos a Yanet - No la he nominado

1 punto a Ernesto

Aldo nominó:

3 puntos a Flor - No sé nada de ella

2 puntos a Arantza - Es con quien menos vibra tengo

1 punto a Moisés - porque sí.

Ese Pérez nominó:

3 puntos a Moisés

2 puntos a Masad

1 punto a Arantza

Moisés nominó para buscar la posibilidad de salir eliminado y votar por gente nueva:

3 puntos a Arantza

2 puntos a Memo

1 punto a Flor

Memo nominó conforme el alfabeto:

3 puntos a Moisés

2 puntos a Masad

1 punto a Ese Pérez

Brianda nominó:

3 puntos a Moisés

2 puntos a Flor

1 punto a Yahir

Yanet nominó:

3 puntos a Moisés

2 puntos a Flor

1 punto a Ernesto

3 puntos a Cynthia - porque tubo bola verde

Arantza nominó:

3 puntos a Moisés

2 puntos a Ese Pérez

1 punto a Karina

Anuló la nominación a Aldo