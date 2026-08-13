Marie Claire Harp desenmascara a Moisés Peñaloza: “Creí que lo conocía”

Moisés Peñaloza rompió récord de puntos en contra para las nominaciones de esta temporada en La Casa de los Famosos.

La animadversión que ha acumulado entre los habitantes del reality show se refleja también la segunda eliminada, Ximena Herrera, quien explica:

“Somos como el agua y el aceite. Él dice que lo llamaron a este proyecto por su brillo, yo jamás podría decir algo así”.

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¿Qué dijo Marie Claire Harp sobre Moisés Peñaloza?

Ximena lo dijo en una entrevista para las plataformas digitales de La Casa de los Famosos, a cargo de la conductora Marie Claire Harp.

Fue evidente durante la entrevista que la propia Marie Claire está igual de sorprendida que Ximena por el comportamiento de Moisés.

“Conozco a Moi por proyectos en los que hemos coincidido pero es algo diferente a lo que estoy viendo”, dijo Marie Claire para demostrar su punto: el Moisés de La Casa es opusto al Moisés que ella ha tratado.

Peñaloza ya tuvo un fuerte encontronazo con Masad Altamimi, a quien le había prometido que lo salvaría pero finalmente decidió mejor salvar a Gema Garoa.

Marie Claire se dijo desconcertada al ver estas actitudes de Peñaloza.