Valeria Marín se va de Televisa; su esposo Julián Gil explica por qué

Valería Marín confirmó lo que circulaba como un rumor desde hace una semana: “Renuncié a Televisa y mañana es mi último día”.

La conductora llevaba más de un lustro trabajando para TUDN y había alcanzado un punto alto de exposición con las transmisiones del torneo mundialista de este 2026.

De manera romántica, al mismo tiempo que su carrera despegaba en televisión, conoció a Julián Gil, con quien terminó casándose en diciembre de 2024.

Tan apegada sienten su historia de amor a su trabajo en TUDN (Julián Gil también es parte de la plantilla) que ahora que ValerIa se va, el actor se sintió con la necesidad de publicar un largo texto.

“Hoy se cierra un ciclo… pero qué ciclo. Hace 2,383 días, un 2 de febrero de 2020, TUDN y el deporte hicieron que nuestros caminos se cruzaran en un enlace de NFL. Algo pasó ese día. Hicimos clic y desde entonces no nos hemos separado”.

TE RECOMENDAMOS: Ninel también estaba en Colombia y narra que terremoto FUE “TERRORÍFICO” en el piso 14: “me metí bajo una mesa”

¿Por qué se va de Televisa Valeria Marín?

Valeria Marín y Julián Gil también estuvieron juntos en otros proyectos de TelevisaUnivision, como El Conquistador y una participación especial en "¿Apostarías por mí?”.

Marín explicó sobre su salida de la televisora:

“Confirmo, renuncié y mañana es mi ultimo día. Ha sido un placer estos 7 años y lo mejor es que aquí conocí a mi hermoso esposo”.

Por su parte, Julián se explayó en alabanzas al amor que han construido durante este tiempo.

“Hoy esta despedida también me toca. Después de tantos años, VAL decidió cerrar por voluntad propia su etapa en TUDN. Y una de las cosas que más admiro de ti, amor, es tu valentía para saber cuándo agradecer, cerrar una puerta y hacer espacio para algo nuevo. Y algo hermoso que me ha enseñado nuestro amor es lo importante que es admirar profundamente a la persona que tienes al lado”.

Finalmente, su mensaje también tuvo un párrafo de agradecimiento para la empresa.