Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Valeria Marín se va de Televisa; su esposo Julián Gil explica por qué

La conductora de TUDN confirmó su renuncia: “Mañana es mi último día”

Agosto 13, 2026 • 
Alejandro Flores
julian giñl valeria marin.jpg

Valeria Marín y Julián Gil

Instagram

Valería Marín confirmó lo que circulaba como un rumor desde hace una semana: “Renuncié a Televisa y mañana es mi último día”.

La conductora llevaba más de un lustro trabajando para TUDN y había alcanzado un punto alto de exposición con las transmisiones del torneo mundialista de este 2026.
De manera romántica, al mismo tiempo que su carrera despegaba en televisión, conoció a Julián Gil, con quien terminó casándose en diciembre de 2024.
Tan apegada sienten su historia de amor a su trabajo en TUDN (Julián Gil también es parte de la plantilla) que ahora que ValerIa se va, el actor se sintió con la necesidad de publicar un largo texto.

“Hoy se cierra un ciclo… pero qué ciclo. Hace 2,383 días, un 2 de febrero de 2020, TUDN y el deporte hicieron que nuestros caminos se cruzaran en un enlace de NFL. Algo pasó ese día. Hicimos clic y desde entonces no nos hemos separado”.

TE RECOMENDAMOS: Ninel también estaba en Colombia y narra que terremoto FUE “TERRORÍFICO” en el piso 14: “me metí bajo una mesa”

¿Por qué se va de Televisa Valeria Marín?

Valeria Marín y Julián Gil también estuvieron juntos en otros proyectos de TelevisaUnivision, como El Conquistador y una participación especial en "¿Apostarías por mí?”.

Marín explicó sobre su salida de la televisora:

“Confirmo, renuncié y mañana es mi ultimo día. Ha sido un placer estos 7 años y lo mejor es que aquí conocí a mi hermoso esposo”.

Por su parte, Julián se explayó en alabanzas al amor que han construido durante este tiempo.

“Hoy esta despedida también me toca. Después de tantos años, VAL decidió cerrar por voluntad propia su etapa en TUDN. Y una de las cosas que más admiro de ti, amor, es tu valentía para saber cuándo agradecer, cerrar una puerta y hacer espacio para algo nuevo. Y algo hermoso que me ha enseñado nuestro amor es lo importante que es admirar profundamente a la persona que tienes al lado”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

aldorendon-sale.jpg
Famosos
Galilea Montijo se quiebra al dar la NOTICIA inesperada: Aldo Rendón SALE de La Casa de los Famosos México
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
aldo rendon (1).jpg
Famosos
¿Qué pasa con Aldo Rendón y por qué se encomendó a Dios? Esto se sabe
Agosto 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
gema garoa (1).jpg
Famosos
¿A quién le dijo “naca” Gema Garoa? Exige que se investigue dónde compró el vestido que usó en LCDF
Agosto 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
yanet garcia la casa de los famosos.jpg
Famosos
Así vivía Yanet García cuando era pobre en Monterrey: se parecía al Exilio de La Casa de los Famosos
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
fede-vigevani-brianda-gema-.jpg
Famosos
Fede Vigevani responde si espera a Brianda o a Gema cuando salgan de La Casa de los Famosos México
Agosto 29, 2026
 · 
Nayib Canaán
mariana-ochoa-aldorendon-ariborovoy.jpg
Famosos
Acusan a Ari Borovoy como el motivo por el que Aldo Rendón ataca a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos Mx
Agosto 29, 2026
 · 
TVyNovelas

Finalmente, su mensaje también tuvo un párrafo de agradecimiento para la empresa.

“Gracias a TUDN y Televisa por estos años, por todo lo que te dieron y, egoístamente, gracias también porque a través del deporte hicieron que tú y yo nos encontráramos. Después llegaron Mundiales, Juegos Olímpicos, coberturas, programas, viajes y una vida juntos”.

Julián Gil Valeria Marín
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Metro.jpg
Viral
Conductora del Metro de CDMX deja manejar A SU NOVIO, lo presumen en redes y termina suspendida
En un video se observa al hombre conduciendo un convoy de la Línea 2 mientras su pareja le explica el funcionamiento del tablero.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez