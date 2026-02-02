Suscríbete
Aterrador INCENDIO devora el auto en el que viajaban Ricardo Peralta y César Doroteo en pleno desierto

Los creadores de contenido se dirigían a Mexicali para ofrecer un espectáculo cuando el vehículo en el que viajaban comenzó a incendiarse.

Febrero 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Pepe-Teo-incendio.jpg

Los creadores de contenido se llevaron tremendo susto mientras viajaban hacia Mexicali.

Instagram

“Estamos bien, pero fue muy shockeante”.

Lo que debió ser un trayecto normal por la carretera terminó en una escena de terror y emergencia, luego de que la camioneta en la que viajaban Ricardo Peralta y César Doroteo se incendiara. La pareja de influencers circulaba entre Tijuana y Mexicali, en Baja California.

El voraz percance ocurrió cuando ‘Pepe’ y ‘Teo’, junto a su equipo, se dirigían a cumplir compromisos laborales.

Según su propio testimonio, el fuego se propagó en minutos y obligo a los ocupantes del carro a descender para ponerse a salvo.

Ricardo compartió un video en su cuenta de Instagram donde se observa el auto siendo devorado por las llamas, además del impacto emocional que experimentó junto a su compañero ‘Teo’.

MIRA TAMBIÉN: Se persiguen como en Rápidos y Furiosos en la CDMX; uno de ellos termina arrastrado en la calle

“Estamos bien, pero fue muy shockeante”, expresó Peralta.

En las imágenes también se observa parte del operativo de emergencia desplegado para controlar el incendio.

Pese a que el siniestro fue muy aparatoso y el vehículo fue pérdida total, ninguno de los pasajeros resultó lesionado.

Por su parte, César Doroteo publicó una fotografía del vehículo envuelto en llamas, acompañada de un mensaje en el que pidió a sus seguidores estar atentos a la información: “Se nos quemó la camioneta donde veníamos. Manténganse pendientes”.

Según relataron, el incidente comenzó cuando el tablero de la camioneta marcó una falla en la transmisión. Poco después, notaron que del sistema de ventilación salía aire caliente, por lo que se detuvieron. Al bajar del carro confirmaron que había fuego en la parte inferior, hecho que se agravó con rapidez.

‘Pepe’ explicó que el incendio se desarrolló en un lapso muy breve y que sólo sus mochilas, que llevaba consigo, se salvaron. Los vestuarios y maletas que iban en la parte trasera fueron consumidos por las llamas.

Las autoridades de Baja California no han emitido un informe oficial que determine la causa exacta del incendio. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la rapidez con la que el fuego se extendió y la magnitud de los daños.

MIRA TAMBIÉN: ¡Terminó la dulce espera! Nace el bebé de Matías Novoa y Michelle Renaud

Tras el incidente, seguidores y colegas del medio digital expresaron su preocupación en redes sociales.

En tanto, el dúo retomó sus actividades después del susto, aunque la incógnita sobre el origen del siniestro permanece abierta.

Pepe y Teo Ricardo Peralta
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
