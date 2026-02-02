Suscríbete
Yuri comparte asombrosa lección que le dio Miguel Blasco: “voy a decir algo íntimo”

La cantante no podía creer lo que el productor le dijo: “No vengas a grabar esos días”

Febrero 02, 2026 
Alejandro Flores
yuri (2).jpg

La cantante recordó la dura lección de Miguel Blasco

Instagram

Yuri recibió una peculiar lección de canto en los años 90, cuando su productor de cabecera era el español Miguel Blasco.

“Voy a decir algo íntimo pero es la realidad”, dice Yuri en una entrevista para Exa con Jessie Cervantes.
La cantante recordó entonces que con Miguel Blasco se convirtió no solamente en su productor sino en su guía desde 1987 y durante los siguientes cinco años, en los que lanzó sus discos más exitosos de la época, incluyendo “Aire” e “Isla de Sol.

“Todos los poperos ochenteros íbamos con Blasco a grabar a España: Lucero, Mijares, todos”.

Blasco, en efecto, es uno de los productores más exitosos de finales del siglo XX del pop en español.
En una las primeras sesiones de grabación con él, Yuri recibió una orden peculiar:

“No vengas a grabar cuando estés en tu periodo”.

¿La voz se descoloca durante el periodo menstrual?

La cantante se sintió insultada. Blasco le explicó que la menstruación era uno de los procesos biológicos que afectaba a las cuerdas vocales.
De cualquier forma, Yuri decidió no hacerle caso. Sin avisarle, acudió a una sesión de grabación mientras estaba en días de menstruación.

“Y resulta que ese día no podía yo alcanzar las notas”.

Blasco se dio cuenta y le dijo: “No me hiciste caso, ¿verdad?”

El productor le insistió entonces en que no se trataba de un prejuicio o capricho sino que “la voz se descoloca” debido al periodo.
“Yo pensé que lo decías de broma”, le dijo Yuri.

La cantante contó la historia parea ejemplificar lo complicado que es cuidar la voz. Lo sabe no sólo por la enseñanza aquella de Blasco, sino porque en una ocasión, por no hacer calentamientos antes de cantar, tuvo un desgarre en la cuerdas vocales.

Alejandro Flores
