Dalilah Polanco fue víctima de un error médico y una escena de telenovela se convirtió en emergencia real

La escena parecía de rutina: Casilda estaba embarazada y va al hospital para dar a luz, lo que necesariamente implica que es anestesiada.

Pero algo salió mal y todo quedó registrado en la lente de TVyNovelas el 18 de febrero de 1999.

Sucedió que ese día que Dalilah Polanco fue anestesiada de verdad durante la escena grabada en Hospital Materno Infantil para la telenovela “El privilegio de amar”, en la que la actriz personificaba a Casilda.

Polanco, junto con Sabine Moussier, tienen una de las escenas de cachetada más recordada en las telenovelas mexicanas.

Eso, por supuesto, no estaba previsto y al darse cuenta, el médico que estaba en la escena tuvo que atenderla de inmediato.

En nuestra revista se narró el incidente:

“Cuando tenía el respirador, Dalilah quería que cortaran la escena pero no podía hablar. Empezó a sentir frío y le hormigueaban las piernas”.

¿Qué pasó con Dalilah Polanco en El privilegio de amar?

De acuerdo con lo que se publicó en las páginas de TVyNovelas, el anestesista aseguró que no había ningún tipo de gas en la mascarilla de oxígeno y aseguró que lo de Dalilah era simple sugestión.

“Pero en las fotografías podemos apreciar que uno de los niveles marca lo contrario”, se lee en la nota.

Al regresar a Televisa San Ángel, la actriz tenía dolor de cabeza el personal de la producción la vio tan mal que la llevó a su casa.

La actriz contó que ese día en la noche, cuando cenaba con unos amigos en su casa, todos le preguntaban que tenía porque parecía como si estuviera ebria.