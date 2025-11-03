Suscríbete
Así luce Fernando Ciangerotti en Mi verdad oculta, telenovela que se estrena el 10 de noviembre

Actuará como el papá de Geraldine Bazán y será, por supuesto, un villano

November 02, 2025 
Alejandro Flores
fernando ciangherotti (2).jpg

Interpretará a un empresario en desgracias

Televisa

“No lo puedo revelar porque es una gran sorpresa”, dice Fernando Ciangherotti sobre el personaje que interpretará en Mi verdad oculta, telenovela que se estrena el próximo 10 de noviembre.

El actor, recordado por villanos memorables en las telenovelas (sobre todo su icónico Santiago del Olmo en “María Mercedes), se integra al melodrama producido por Carlos Moreno con una participación especial de 13 episodios.

“Es un personaje muy espaciado dentro de la historia. Se trata de un empresario al que no le está yendo tan bien... lo demás lo tendrán que averiguar con la telenovela”.

Aunque los detalles de su participación se mantienen ocultos, Televisa publicó algunos detalles de su participación:

“Ciangherotti dará vida a Amador Rubido, un empresario sin escrúpulos que dará serios problemas a la familia Lizárraga. El personaje interpretado por Ciangherotti será el padre de Larisa (Geraldine Bazán), una de las principales villanas de esta historia”, dijo en una entrevista con Televisa Espectáculos.

También se informó que en su primer día de grabaciones, el actor compartió escenas con Susana González, Rosa María Bianchi, David Chocarro, Geraldine Bazán, Chris Pazcal, Michel Duval y Ferdinando Valencia.

fernando ciangherotti (1).jpg

Así luce Fernando en el papel de Amador, un empresario desalmado

Televisa

¿Quiénes actúan en Mi verdad oculta, la nueva telenovela de Televisa?

Mi verdad oculta, melodrama protagonizado por Susana González, David Chocarro y Andrés Palacios, es una historia en la que la venganza, la incertidumbre, los reencuentros y el amor, serán los ingredientes principales de la trama.
Se estrenará por las estrellas, en la barra de las 18:30.
La producción de Mi verdad oculta confirmó en días pasados, además, que Lucero interpretará el tema principal, que fue compuesto por Gustavo Farías y lleva el mismo título que la novela.

Productor Carlos Moreno y Lucero-.jpeg

Lucero cantará el tema principal

Televisa

Carlos Moreno, productor del melodrama, aseguró a través de un comunicado sentirse honrado de trabajar con Lucero, a quien calificó como “una de las estrellas más importantes de la música latina quien, por varias décadas, ha dejado huella en el mundo de la actuación y la música”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001.
