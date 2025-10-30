3 personajes de telenovela que murieron y luego reencarnaron para cobrar venganza

Aunque El extraño retorno de Diana Salazar es el ejemplo clásico de un personaje que reencarna para completar la obra que había dejado inconclusa en este mundo terrenal, hay otros melodramas con personajes que vuelven desde la muerte.

Hay varias telenovelas en los que algunos personajes fingen su muerte o se pensaba que estaban muertos para regresar luego y cambiar totalmente la trama de la historia.

En la historia reciente de las telenovelas es memorable el caso de Alejandro, en Sortilegio. Interpretado por William Levy, Alejandro estuvo “muerto” durante toda la primera parte de la telenovela luego de su que hermano Diego, encarnado por David Zepeda, le provoca un accidente.

Pero es muy diferente cuando un personaje realmente se va al más allá... y regresa en el cuerpo de alguien más. Eso sí que da más miedo.

Los dos extraños retornos de Diana Salazar

“Es horrible, siento las llamas, oigo las voces y los gritos”, clama Diana Salazar cada vez que despierta luego de haber soñado... consigo mismo pero en el siglo XVII.

“Sois una hechicera, no podeis negarlo” clama doña Lucrecia Treviño, quien lanza la acusación contra Leonor en el siglo XVII... y también reencarna en el siglo XX y se reencuentra con Diana, que es también Leonor.

La trascendencia del proyecto quedó patente en una entrevista que dio Lucía Méndez con motivo del estreno en televisión del primer episodio.

“Estábamos realmente nerviosos porque esa algo que va más allá de la historia de amor. También tiene su gran historia de amor pro tiene su parte paranormal, de los poderes mentales. Somos realmente pioneros en este género”.

El resultado fue no sólo el éxito instantáneo también perenne, tanto así que en 2024 se hizo una nueva versión con Angelique Boyer en el personaje de Leonor y que fue producida ya no como melodrama sino como serial de dos temporadas.

Amar a muerte

Angelique Boyer, antes de su Diana Salazar, ya había experimentado con la reencarnación. O con la transmigración de almas, que es el nombre correcto para lo que sucedió en Amar a muerte, una telenovela que llevó al extremo la idea de las almas en pena.

La historia comienza simple y parece que lleva a una desenlace clásico del melodrama mexicano. El empresario León Carvajal se casa con el amor de su vida y cuando cree que está a punto de comenzar una vida plena y feliz, su socio, quien quiere quitarle todo su dinero y también a su nueva esposa, lo asesina.

Pero en vez de morir en paz, León (interpretado por Alexis Ayala) transmigra al único otro cuerpo disponible: un sicario llamado el Chino Valdés que también acaba de morir.

A su vez, el alma del Chino Valdés transmigra al de Beltrán Camacho, un profesor de antropología, encarnado por Arturo Barba.

La venganza

¿A quién más, si no a tu hija, podrías confiarle la venganza de tu vida? Pues así sucede en Helena, La Venganza, una telenovela producida por Telemundo y Caracol para el mercado hispano en Estados Unidos.

Se trata de una rara mezcla de melodrama, acción y suspenso en el que a Helena le roba a su hija recién nacida pero le hacen creer que está muerta.

Helena rehace su vida y cuando está a punto de casarse descubre que su hermana es amante del novio. ¿Qué hace? Se muere. Es decir, le da un infarto.

Al mismo tiempo, en la misma hora, el mismo minuto y el mismo segundo, su hija, que ya es una joven que se dedica al boxeo, muere en un combate en el que olvida subir la guardia y recibe un puñetazo letal.

Sus cuerpos se intercambian y la trama entonces avanza hacia la tragedia.