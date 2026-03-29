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Telenovelas

3 fascinantes escenas de “Con esa misma mirada”, telenovela con la que Angélica Rivera vuelve a las estrellas

La Gaviota regresa a la pantalla estelar de Televisa 19 años después de su última telenovela. Te contamos cuándo, dónde, a qué hora y por qué verla

Marzo 29, 2026 • 
Alejandro Flores
con esa misma mirada.jpg

Angélica Rivera, Diego Klein e Iván Sánchez

ViX

“Con esa misma mirada” comienza su transmisión en televisión abierta este lunes 30 de marzo.

La telenovela que cumplió el sueño de Angélica Rivera de volver a la televisión es una producción original de ViX,plataforma en la que está disponible desde 2025 para los suscriptores.
Ahora, todos los fans de la Gaviota lo pueden ver gratis a través de las estrellas, que la transmitirá en el horario estelar de las 9:30 de la noche.
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Te adelantamos aquí tres de las mejores escenas de esta historia que reivindica a la mujer no solamente en el ámbito familiar, también en cuanto a la sexualidad y el amor.

El desprecio de Octavio por Eloísa

"¿Te parece muy atrevido?”, le pregunta Eloísa a Octavio, con quien lleva 25 años de matrimonio. Se lo ´pregunta a propósito de un vestido rojo impresionante y sensual que la hace lucir espectacular... pero Octavio la maltrata.
“Me gusta, pero... ya no tienes 30 años; además eres mi señora. Mejor algo... no sé, más discreto”.

La foto en lencería de Eloísa

Cuando Eloísa comienza a aceptar el amor de , la pasión la lleva a mandarse mensajes románticos... y algo más.

“Yo también te mandaría una foto... pero estoy en ropa interior frente al espejo”, dice el personaje de Angélica Rivera.
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Lo impactante de la escena es que justo en ese momento, Octavio entra a la recámara por el pasillo y alcanza a escucharla.

La doble infidelidad

Eloísa perdona a Octavio. “Es mi vida entera”, dice para justificarse. En efecto, separase de Octavio significaría que sus 25 años de matrimonio son un fracaso.

Pero un día, vuelve a encontrar a Octavio en el departamento de la amante... desnudo. El impacto de la imagen de su marido con otra mujer la lleva al límite de sus fuerzas: no hay forma de que lo perdone ahora porque además, se entera de que no es un romance ocasional sino una relación de dos años.

Con esa misma mirada Angélica Rivera
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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