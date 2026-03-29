Así fue la pelea de Adriana Nieto con Juan Soler en “Locura de Amor": “Me sacaron de la telenovela”

Adriana Nieto tenía 19 años y el éxito ya era parte de su hoja de vida... pero un año después su vida cambió de manera radical y se quedó desempleada y son una mancha en su reputación de actriz.

Nieto ganó a esa edad su primer protagónico en la telenovela “Locura de amor”, con Juan Soler como su pareja romántica y Roberto Gómez Fernández de productor.

La popularidad de la telenovela y la química de la pareja protagonista fueron inmediatos y se decidió entonces alargar la historia, una práctica común en aquella época.

Esa segunda parte ya no la hizo Adriana Nieto, quien fue sustituida por Irán Castillo. ¿La razón? Una serie de malentendidos y decisiones equivocadas que terminaron por arruinar aquel éxito temprano de Adriana Nieto.

“Un día, al salir de una escena, me preguntaron qué pensaba yo de que Juan Soler decía que yo era una irresponsable porque no llegaba a los llamados a tiempo”, cuenta Nieto ahora que han pasado 25 años de aquella experiencia amarga.

En el podcast Las Cristianni, la actriz recordó ese doloroso episodio:

“Yo, en lugar de pedir que me enseñaran dónde había dicho eso Juan Soler, me enganché y respondí: si se trata de irresponsables, el irresponsable es él”.

A partir de ese momento, el ambiente en la producción de la telenovela se deterioró de manera irreversible.

“La verdad es que Juan y yo, es cierto, llevábamos un rato que no éramos los grandes amigos pero trabajábamos bien juntos; y la prueba está en que la gente aceptó muy bien a la pareja en la telenovela”.

“No me salí, me corrieron”

La publicación de su respuesta fue una bomba que llegó hasta la oficina de Roberto Gómez Fernández. El escándalo escaló hasta que sucedió incluso un amago de demanda por parte de Juan Soler en contra de Adriana por difamación.

Pero no es verdad, como se creyó en esa época, que Adriana abandonó la novela “por un novio”.

“Yo tenía un contrato de exclusividad con Televisa, no iba a decir: ahí te dejó una telenovela botada. Es obvio que yo no dejé la telenovela, a mí me corrieron”.

Sin embargo, actualmente Adriana Nieto dice haber resuelto los malos entendidos tanto con Juan Soler como con Roberto Gómez Fernández.