Suscríbete
Síguenos en:
Telenovelas

Así fue la pelea de Adriana Nieto con Juan Soler en “Locura de Amor": “Me sacaron de la telenovela”

La actriz contó detalles de aquella época en la que incluso perdió su exclusividad

Marzo 28, 2026 • 
Alejandro Flores
adriana nieto juan soler locura de amor.jpg

“Locura de amor” fue el primer protagónico para Adriana Nieto

Instagram / Televisa

Adriana Nieto tenía 19 años y el éxito ya era parte de su hoja de vida... pero un año después su vida cambió de manera radical y se quedó desempleada y son una mancha en su reputación de actriz.

Nieto ganó a esa edad su primer protagónico en la telenovela “Locura de amor”, con Juan Soler como su pareja romántica y Roberto Gómez Fernández de productor.
La popularidad de la telenovela y la química de la pareja protagonista fueron inmediatos y se decidió entonces alargar la historia, una práctica común en aquella época.
Esa segunda parte ya no la hizo Adriana Nieto, quien fue sustituida por Irán Castillo. ¿La razón? Una serie de malentendidos y decisiones equivocadas que terminaron por arruinar aquel éxito temprano de Adriana Nieto.

“Un día, al salir de una escena, me preguntaron qué pensaba yo de que Juan Soler decía que yo era una irresponsable porque no llegaba a los llamados a tiempo”, cuenta Nieto ahora que han pasado 25 años de aquella experiencia amarga.

En el podcast Las Cristianni, la actriz recordó ese doloroso episodio:

“Yo, en lugar de pedir que me enseñaran dónde había dicho eso Juan Soler, me enganché y respondí: si se trata de irresponsables, el irresponsable es él”.

A partir de ese momento, el ambiente en la producción de la telenovela se deterioró de manera irreversible.

“La verdad es que Juan y yo, es cierto, llevábamos un rato que no éramos los grandes amigos pero trabajábamos bien juntos; y la prueba está en que la gente aceptó muy bien a la pareja en la telenovela”.

“No me salí, me corrieron”

La publicación de su respuesta fue una bomba que llegó hasta la oficina de Roberto Gómez Fernández. El escándalo escaló hasta que sucedió incluso un amago de demanda por parte de Juan Soler en contra de Adriana por difamación.

Todo sobre “Juego de voces: Hermanos y Rivales”
Ángelica-Vale.jpg
Famosos
Angélica Vale vuelve a ‘Juego de voces’ donde inició su proceso de DIVORCIO hace un año
Fue a finales de 2024 cuando se filtró el acta que pondría fin al matrimonio de la actriz y Otto Padrón.
Febrero 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
juego de voces.jpg
Famosos
Juego de Voces: quiénes son los hermanos que compiten y a qué equipo pertenecen
El programa, conducido por Angélica Vale, comienza este domingo 22 de marzo
Marzo 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica-vale-juego-voces-.jpg
Famosos
Angélica Vale reconstruye su vida, sus hijos son su fuerza y en “Juego de voces” es la reina de la pantalla
Tras su divorcio y meses difíciles, Angélica Vale encuentra su terapia en el escenario.
Marzo 17, 2026
 · 
Nayib Canaán
juego-de-voces-elenco-.jpg
Famosos
Juego de voces 2026: ‘Hermanos y rivales’... De qué trata la competencia conducida por Angélica Vale
Rivalidad familiar en el escenario conquistará la pantalla cada domingo.
Marzo 20, 2026
 · 
Nayib Canaán
juego devoces.jpg
Famosos
Todo sobre el épico estreno de “Juego de Voces: Hermanos y rivales”
El primer programa tuvo duetos sopresivos entre los hermanos Fernández, D’Alessio, Silvas, Ortega y Lascuarain. Te decimos quién ganó
Marzo 22, 2026
 · 
Alejandro Flores

Pero no es verdad, como se creyó en esa época, que Adriana abandonó la novela “por un novio”.

“Yo tenía un contrato de exclusividad con Televisa, no iba a decir: ahí te dejó una telenovela botada. Es obvio que yo no dejé la telenovela, a mí me corrieron”.

Sin embargo, actualmente Adriana Nieto dice haber resuelto los malos entendidos tanto con Juan Soler como con Roberto Gómez Fernández.

Adriana Nieto Telenovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
domenica montero (1).jpg
Telenovelas
¿Por qué la Doménica Montero de Angelique Boyer no gritó bajo la lluvia "¡yo soy la dueña!”?
Marzo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
frances ondiviela.jpg
Telenovelas
La verdad de la desaparición en telenovelas de Frances Ondiviela, de ‘Marimar’, ‘Amor real’, ”El abuelo y yo”
Marzo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelique boyer (2).jpg
Telenovelas
Angelique Boyer defiende a la telenovela mexicana y critica a quienes la menosprecian
Marzo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
eduardo-santamarina-zucci.jpg
Telenovelas
Eduardo Santamarina ante el debut de Eduardo Zucchi en telenovela: “Me veo reflejado en mi hijo”
Marzo 27, 2026
 · 
Nayib Canaán
dagmariz-serafin-.jpg
Famosos
“Un día decidí saltar al vacío...Y, mira, hoy estoy en una gira con La Josa”: Dagmáriz Serafín
Dagmáriz Serafín salió de su zona de confort en el teatro musical para ser una showgirl y ahora brilla con María José.
Marzo 28, 2026
 · 
Víctor Hugo Sánchez
mario-bautista-aaron-mercury---.jpg
Famosos
Mario Bautista confía en su experiencia para derrotar a Aarón Mercury: “Mi cuerpo es más atlético”
Aunque respeta a su rival, el cantante confía en su experiencia arriba del ring para poder derrotar a Aarón Mercury.
Marzo 28, 2026
 · 
Edson Vázquez
anda omarfierrro aleyda.jpg
Famosos
Omar Fierro gana las elecciones de la ANDA pero opositores acusan que hubo fraude
La planilla opositora a la de Omar Fierro asegura que hubo violencia política contra su candidata Aleyda Galardo
Marzo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
dulce maria y paco alvarez.jpeg
Famosos
Dulce María ya tiene en sus manos a su “bebita mágica": nace Fernanda, su segunda hija
La cantante y actriz anunció el nacimiento de Fernanda con un tierno video
Marzo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores