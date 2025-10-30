Suscríbete
Yalitza Aparicio regresa a la televisión con una serie sobre desaparecidas en México

La actriz de “Roma” interpreta a una maestra de escuela en una preparatoria

October 30, 2025 • 
Alejandro Flores
yalitza aparicio.jpg

Es el regreso de Yalitza tras dos años

Amazon Prime

Desde “Mujeres Asesinas” en televisión y “La gran seducción” en cine, Yalitza Aparicio no había vuelto a aparece en las pantallas.

La primera es de 2022 y la segunda de 2023 por lo que los fans de la actriz bien pueden aplicar ahora la frase de “el esperado regreso”.
Yalitza siempre ha considerado que tras su debut en la película “ROMA”, de Alfonso Cuarón y con la que tuvo una nominación al Oscar en la categoría de actriz de reparto, debe cuidar cada personaje que acepta.
Así lo ha hecho y por eso su filmografía es escasa en 7 años de carrera.
Ahora vuelve con un personaje representativo de uno de los mayores problemas que enfrenta México: la desaparición de mujeres.

La serie en la que actúa Yalitiza Aparicio se llama “Cometierra” y está basada en un libro que fue un fenómeno latinoamericano en cuanto a ventas. Fue escrito por la argentina Dolores Reyes y su impacto fue tan trascendente que se llegó a distribuir en secundarias como ejemplar de apoyo para la educación de los adolescentes.

¿Qué personaje hace Yalitza Aparicio en Cometierra?

La historia es la de una maestra de escuela llamada Emma que una noche mientras va de regreso a su casa, trata de impedir lo que parece el rapto de una adolescente.
De pronto, ella es la que queda a merced de los secuestradores y ahí comienza a tejerse un entramado que mezcla fantasía con denuncia social.

Yalitza aparicio.png

Yalitza en el papel de Emma

Amazon Prime

Una de las alumnas de Emma descubre entonces que tiene un súper poder: si come la tierra del lugar donde sucedió la desaparición o que estuvo en contacto con la desaparecida, tiene visiones sobre lo que le sucedió y su paradero.
La serie es una producción de Amazon Primer Video para México y se estrena el 31 de octubre.

Yalitza Aparicio Amazon Prime
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
