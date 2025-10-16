Tres series y películas donde se puede ver a Sergio Mayer Mori de joven

Desde 2024, Sergio Mayer Mori ha estado enfocado en su carrera musical.

Con su mamá, Bárbara Mori como una de sus principales promotoras, Mayer Mori presentó en el Audiorio Roberto Cantoral en octubre del año pasado su proyecto musical, que va de la trova al pop.

Eso ha significado dejar de lado su carrera como actor, que fue su primer impulso cuando era niño y adolescente: seguir los pasos sobre todo de su madre en la actuación .

Ahora que está en La Granja VIP, te recordamos los tres proyectos en los que Mayer Mori ha participado de manera profesional como actor, y en las cuales también su madre ha sido una figura muy presente.

Un padre no tan padre y su escena viral

“Estamos aquí en San Miguel de Allende, filmando “Un padre no tan padre”, disfrutando toda la producción y estoy muy a gusto”, dice Mayer Mori en el detrás de cámaras de esta película que tiene a don Héctor Bonilla como protagonista.

El actual habitante de La Granja VIP ya había tenido una aparición en cine un lustro antes, en “Viento en contra”, una película protagonizada por su madre Bárbara Mori, pero solo fue una actuación fugaz.

En “Un padre no tan padre” tuvo, en cambio, un personaje más sólido con la oportunidad, además, de hacer una escena con Héctor Bonilla que se ha hecho viral: el personaje de Héctor es su abuelo y al conocerlo, le pregunta cómo se llama. “René”, le dice. Bonilla explota: “es el nombre más mayate que existe en el mundo; hasta Margarita es más masculino que René”.

La polémica con Rebelde

“Una nueva generación llega a “Élite Way School” donde aparece un enemigo familiar, una sociedad secreta llamada Lodge, amenaza con destruir las esperanzas musicales de los de primer año”. se lee en la sinopsis de Rebelde, la serie de Netflix.

En esta nueva versión de la legendaria telenovela de Televisa, Sergio Mayer Mori interpreta a Esteban

El personaje del actor y cantante generó polémica porque era un “becado”, un adolescente que venía de una familia más bien pobre, lo cual, en opinión de muchos de los fans de la serie, chocaba con su aspecto y actuación.

Además, Mayer Mori hizo unas declaraciones en contra del proyecto que terminaron por generar un rechazo hacia él y su personaje.

A cielo abierto: su personaje más complejo

Es, no hay duda, el personaje más complejo que ha tenido Sergio Mayer Mori en su corta trayectoria. Se trata de una película escrita por Guillermo Arriaga, el guionista de “Amores perros”.

Eduardo es un personaje catártico dentro de la historia Captura

Se presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el circuito de películas independiente por excelencia, donde tuvo un ben recibimiento.

El personaje del habitante de La Granja VIP es un amigo de los personajes principales, dos hermanos que buscan venganza por la muerte de su padre y hacen viaje a través del desierto para conseguirlo.