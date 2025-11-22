Viudo de Selena Quintanilla se quiebra al recodar el día que la asesinaron

“A mi hija Selena Quintanilla la a matado una empleada descontenta”. La frase de Abraham Quintanilla quedó grabada en decenas de cámaras que estuvieron en la conferencia de prensa donde se anunció la trágica muerte de la cantante.

A tres décadas del suceso, la familia de Quintanilla recordó aquellos días aciagos en el documental “Selena y Los Dinos”, donde todos lucen afectados.

“Mi papá me llamó y me dijo: A Selena le dispararon. Yo le pregunté si ella estaba bien y mi papá me respondió: “no lo creo mijo”, rememoró AB Quintanilla, hermano de Selena.

Otro testimonio desgarrador es el de la mamá de la llamada Reina del Tex Mex, Marcella Samora, quien incluso es incapaz de terminar una frase con la que quiere rememorar lo que significa el recuerdo de su hija.

El testimonio de Chris Perez

Y aparece Chris Pérez, el polémico esposo de Selena. Su relación nunca fue del todo aprobada por la familia de Selena.

“Yo me enojé mucho con ella”, recuerda Abraham cuando habla del momento en que se enteró de que Selena y Chris se habían casado en secreto.

Ni siquiera la hermana de Selena, Suzette, baterista de Los Dinos y confidente de la cantante, sabía del enlace.

El testimonio de Chris Pérez comienza en el hospital:

“Llegué, me llevaron a un cuarto y su familia estaba dentro. Cuando miré a Marcy y vi la expresión de su cara y la condición en la que estaba, entonces lo supe... ese fue el momento en que impactó...”

Otros miembros de la familia recuerdan que Chris fue de los más desconsolados durante ese momento y en los días posteriores.

“Recuerdo que vi a Chris, estaba en una parte con una ventanita... llorando y llorando”.

El documental Selena y los Dinos participó y ganó en el Festival de Sundance.