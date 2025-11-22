Suscríbete
Viudo de Selena Quintanilla se quiebra al recodar el día que la asesinaron

Chris Pérez aparece en el documental “Selena y Los Dinos”

Noviembre 22, 2025 • 
Alejandro Flores
selena quintanilla (1).jpg

Selena y Chris Pérez

Captura e Instagram

“A mi hija Selena Quintanilla la a matado una empleada descontenta”. La frase de Abraham Quintanilla quedó grabada en decenas de cámaras que estuvieron en la conferencia de prensa donde se anunció la trágica muerte de la cantante.

A tres décadas del suceso, la familia de Quintanilla recordó aquellos días aciagos en el documental “Selena y Los Dinos”, donde todos lucen afectados.

“Mi papá me llamó y me dijo: A Selena le dispararon. Yo le pregunté si ella estaba bien y mi papá me respondió: “no lo creo mijo”, rememoró AB Quintanilla, hermano de Selena.

Otro testimonio desgarrador es el de la mamá de la llamada Reina del Tex Mex, Marcella Samora, quien incluso es incapaz de terminar una frase con la que quiere rememorar lo que significa el recuerdo de su hija.

El testimonio de Chris Perez

Y aparece Chris Pérez, el polémico esposo de Selena. Su relación nunca fue del todo aprobada por la familia de Selena.

“Yo me enojé mucho con ella”, recuerda Abraham cuando habla del momento en que se enteró de que Selena y Chris se habían casado en secreto.

Ni siquiera la hermana de Selena, Suzette, baterista de Los Dinos y confidente de la cantante, sabía del enlace.
El testimonio de Chris Pérez comienza en el hospital:

“Llegué, me llevaron a un cuarto y su familia estaba dentro. Cuando miré a Marcy y vi la expresión de su cara y la condición en la que estaba, entonces lo supe... ese fue el momento en que impactó...”

Otros miembros de la familia recuerdan que Chris fue de los más desconsolados durante ese momento y en los días posteriores.

“Recuerdo que vi a Chris, estaba en una parte con una ventanita... llorando y llorando”.

El documental Selena y los Dinos participó y ganó en el Festival de Sundance.

Selena Quintanilla
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
