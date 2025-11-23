¿El documental de Florinda Meza estará o no en Amazon? “Nunca usamos el logo de Amazon”

“No somos un original de Amazon”, dice Javi Domz ante las constantes acusaciones de que le mintió a Florinda Meza al decirle que el documental “Atrevete a vivir” se estrenará por esa plataforma.

“Atrévete a vivir” es la historia de vida de Florinda, incluyendo los años que vivió como pareja y esposa de Roberto Gómez Bolaños Chespirito.

Su grabación coincidió con el estreno de “Sin querer queriendo”, la bioserie filmada por los hijos de Chespirito y en la cual se le presenta como una mujer que presionó al comediante para separarse de su esposa.

Su lanzamiento estaba previsto para este 25 de noviembre por Amazon... o no. La confusión comenzó cuando dicha plataforma anunció sus estrenos para el mes de noviembre, lista en la cual no aparece el documental de Florinda Meza.

Además, tampoco existe una ficha en IMDB, la base de datos más grande de títulos de audiovisuales en el mundo a través de internet.

Esto pasa con el documental “Atrévete a vivir”, de Florinda Meza

Entonces ¿existe o no el documental “Atrévete a vivir”? ¿Se estrenará o no en Amazon? Si no es el 25 de noviembre ¿cuándo será?

Javi Domz, quien es el productor del documental publicó un video para aclarar la situación y comenzó por decir que NO son un original de Amazon y esa es la razón por la que no aparecen en su lista de estrenos.

“Nosotros no hemos firmado una exclusividad de Amazon. Para la gente que tiene dudas, nosotros somos parte de Film Hoff, que se dedican a distribuir a plataformas a nivel mundial”.

Javi asegura que el camino que seguirá el documental “Atrévete a vivir” es el siguiente: él terminará la producción y entregará el documental terminado a esa plataforma, la cual lo ofrecerá a todos los servicios de streaming que existen a nivel global.

Pero esa venta no significa perder los derechos de proyección, como suele suceder con las series y documentales que son producciones originales y que solamente pueden distribuirse a través de la plataforma que las contrata.

“Nosotros conservamos la libertad de distribuirlo en redes sociales y en otra plataformas; conservamos la libertad de poner el documental en internet o en cualquier otro sistema de distribución. Por eso no estamos en los estrenos próximos de Amazon ni en su programación”.

Aunque de todos modos no lo deja claro, se entiende que Javi Domz espera que la plataforma de cine independiente para la que trabaja sea la que coloque “Atrévete a vivir” en Amazon.

“Por eso nosotros nunca usamos el logo de Amazon, ni lo pusimos en el tráiler”.

Domz tampoco sabe cuándo será el estreno. “No sé de dónde salió la fecha del 25 de noviembre; nosotros nunca dimos una fecha. Ahora estamos retrasados”.

El productor cuenta que el retraso se debe a dos situaciones: primero, que la filmación se llevó más tiempo del establecido porque se agregaron entrevistas a más personalidades vinculadas a Florinda Meza. Y segundo porque están subtitulando copias en otros idiomas “para llegar a 200 territorios”.