Suscríbete
Famosos

“El hijo de Rubí” en La Granja VIP: Sergio Mayer Mori ya dio contenido pero tiene una QUEJA contra producción

Ya se quitó la ropa, es viral, pero no le han cumplido algo de su contrato...

October 15, 2025 • 
MrPepe Rivero
sergio-mayer-mori.jpg

Sergio Mayer Mori y Bárbara Mori

Instagram

En los primeros días de ‘La Granja VIP’, Sergio Mayer Mori robó cámaras por su personalidad, galanura y hasta por quitarse la ropa.

Dentro de la competencia, se convirtió en el primer capataz, y ante las cámaras ha admitido que entró al reality show para trabajar su humildad.

Sin embargo, también aceptó ser parte del proyecto de TV Azteca porque le dieron permiso de meter su guitarra, para cantar sus propias canciones, pues quiere posicionarse como cantante. A Fabiola Campomanes incluso le contó que es algo estipulado en su contrato.

Sergio Mayer Mori dijo que sus abogados prepararon todo para que ‘La Granja VIP’ le permitiera meter su guitarra y cantar solo sus canciones... Pero ya tiene una queja: No le han dado su guitarra.

Te puede interesar:
fede-dorcaz-crimen.jpg
Famosos
Asesinan a Fede Dorcaz: El cantante argentino participaría en ‘Las Estrellas bailan en hoy’
October 10, 2025
 · 
TVyNovelas
las estrellas bailan en hoy nuevos participantes
Famosos
Lista completa de famosos confirmados para Las Estrellas Bailan en Hoy 2025
September 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
myrka de llanos.jpg
Myrka de Llanos: revelan que la despidieron de un día para otro en su programa de tv
October 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
galilea montijofiesta.jpg
Famosos
Al interior de la fiesta de Galilea Montijo: hubo abucheos, indirectas y Aaron y Aldo nunca se vieron
October 08, 2025
 · 
Alejandro Flores

Al hablar del tema, las cámaras censuraron y cambiaron a otro punto de la Granja, pero es evidente que Sergio sigue molesto.

Además, usuarios de las redes sociales rescataron el momento donde Sergio avienta un calcetín a la cámara, en señal de protesta.

@realityshowmx

Censuran a Sergio Mayer Mori por hablar de la producción? Que opinas, deja tu comentario👇 #lagranja #lagranjavip

♬ sonido original - Reality Show MX

“El hijo de Rubí”...

Lo cierto es que, con o sin sus canciones, Sergio Mayer Mori ya robó cámara dentro del reality de ‘La Granja VIP’.

En un par de días se volvió tendencia, habló de sus escándalos con Natália Súbtil, madre de su hija, se quitó la ropa en la tina y mostró sus partes íntimas, y por si fuera poco, abrió su corazón al admitir que ha sido problemático y debe trabajar su humildad.

Además, hay quienes admiran lo guapo que es, mientras otros usuarios resaltan que no podría ser de otra forma, pues es hijo de la mismísima ‘Rubí’, personaje icónico de Bárbara Mori, madre de Sergio.

hijo-de-rubi-2.jpg
hijo-de-rubi-1.jpg
hijo-de-rubi-3.jpg

@aldo_lobato

♬ sonido original - RUBÍ

En redes sociales incluso lo comparan con Aldo De Nigris, ganador de La Casa de los Famosos México.

sergio mayer mori La Granja VIP
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
cazzu-nodal-mentiras.jpg
Famosos
Christian Nodal jura que sí paga pensión, deja a Cazzu como mentirosa y la acusa de perjudicar a su hija
October 15, 2025
 · 
MrPepe Rivero
mariana-avila-fede-.jpg
Famosos
Mariana Ávila habla devastada en funeral de Fede Dorcaz y niega que anduviera en malos pasos
October 15, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Ana-Bárbara.jpg
Famosos
Novio de Ana Bárbara revela cómo fue la lesión que sufrió en la nariz: “se le cayó una cosa encima y se pegó”
October 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Burro-Van-Rankin.jpg
Famosos
‘El Burro’ Van Rankin se quita la playera en las luchas y terminan obligándolo a sentarse y vestirse
October 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Itatí-Cantoral-Carlos-Cruz.jpg
Famosos
Exesposo de Itatí Cantoral abandona su carrera como cineasta y productor y se vuelve taxista
El padre de la hija de la actriz ahora se gana la vida manejando un auto a disposición de sus clientes.
October 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Alicia-Machado-Arjona.jpg
Famosos
Alicia Machado revive que fue amante de Arjona por 8 años: “A él no le gusta que yo lo diga, se enoja”
La modelo venezolana dice que quieren ensuciar su imagen sacando el tema de su romance con Arjona.
October 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Manola-Diez-Aracely-Arámbula.jpg
Famosos
Aracely Arámbula le prohibe a Manola Díez hablar de ella y de sus hijos tras pleito y amenazas de muerte
Las actrices protagonizaron un tremendo escándalo en el pasado que revivió ahora que Manola entró a ‘La Granja VIP’.
October 15, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
fede-dorcaz-funeral-0.jpg
Famosos
Dan último adiós a Fede Dorcaz: Compañeros de Las Estrellas Bailan en Hoy asistieron al funeral
La productora de Hoy, Andrea Rodríguez, ha estado al pendiente.
October 14, 2025
 · 
MrPepe Rivero