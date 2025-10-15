“El hijo de Rubí” en La Granja VIP: Sergio Mayer Mori ya dio contenido pero tiene una QUEJA contra producción

En los primeros días de ‘La Granja VIP’, Sergio Mayer Mori robó cámaras por su personalidad, galanura y hasta por quitarse la ropa.

Dentro de la competencia, se convirtió en el primer capataz, y ante las cámaras ha admitido que entró al reality show para trabajar su humildad.

Sin embargo, también aceptó ser parte del proyecto de TV Azteca porque le dieron permiso de meter su guitarra, para cantar sus propias canciones, pues quiere posicionarse como cantante. A Fabiola Campomanes incluso le contó que es algo estipulado en su contrato.

Sergio Mayer Mori dijo que sus abogados prepararon todo para que ‘La Granja VIP’ le permitiera meter su guitarra y cantar solo sus canciones... Pero ya tiene una queja: No le han dado su guitarra.

Al hablar del tema, las cámaras censuraron y cambiaron a otro punto de la Granja, pero es evidente que Sergio sigue molesto.

Además, usuarios de las redes sociales rescataron el momento donde Sergio avienta un calcetín a la cámara, en señal de protesta.

“El hijo de Rubí”...

Lo cierto es que, con o sin sus canciones, Sergio Mayer Mori ya robó cámara dentro del reality de ‘La Granja VIP’.

En un par de días se volvió tendencia, habló de sus escándalos con Natália Súbtil, madre de su hija, se quitó la ropa en la tina y mostró sus partes íntimas, y por si fuera poco, abrió su corazón al admitir que ha sido problemático y debe trabajar su humildad.

Además, hay quienes admiran lo guapo que es, mientras otros usuarios resaltan que no podría ser de otra forma, pues es hijo de la mismísima ‘Rubí’, personaje icónico de Bárbara Mori, madre de Sergio.

En redes sociales incluso lo comparan con Aldo De Nigris, ganador de La Casa de los Famosos México.