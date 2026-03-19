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Luto por el Dr Culichi: Murió Aneudi Rendón, famoso cirujano de influencers y famosas que cantó con Grupo Firme

Descanse en paz el Dr. Aneudi Rendón Moreno.

Marzo 18, 2026 • 
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Murió Aneudi Rendón, famoso cirujano de influencers y famosas que cantó con Grupo Firme

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En redes sociales circulaba el rumor que lamentablemente tuvo confirmación oficial. Murió el Dr. Aneudi Rendón Moreno, mejor conocido como “Dr. Culichi”.

Su fama la alcanzó por practicar cirugías plásticas a famosas e influencers. Fue este 18 de marzo cuando se confirmó la noticia en sus redes sociales.

En redes sociales se le conocía por impresionantes trabajos y acercamientos con personalidades como Daysi Anahí, la esposa de Eduin Caz, y Kenia Ontiveros.

“Con profundo pesar lamentamos informar el sensible fallecimiento de Dr. Aneudi Rendón Moreno”.

El comunicado dice: “Hoy despedimos no solo a un gran profesional, sino a un ser humano excepcional, cuya pasión por su vocación, entrega incansable y calidez marcaron la vida de innumerables pacientes y personas que tuvieron el privilegio de conocerlo”.

“Su legado vivirá siempre en su trabajo, en el cariño de quienes lo rodearon y en el recuerdo de todos aquellos que confiaron en él”.

Sin explicar las causas de la muerte, la publicación se tornó en un largo buzón de mensajes de amor y condolencias, como el del Dr. Abraham Moreno, quien lo llamó su hermano: “Hoy se fue un gran ser humano y uno de los mejores cirujanos plásticos que ha tenido México”.

“Hoy los Culichis estamos de luto y nos sumamos al enorme pesar por el sensible fallecimiento del Dr Culichi, quienes tuvimos el honor de compartir Quirófano con Ud sabemos la falta que nos hará”, escribió su colega Pedro Hera.

En 2024, Grupo Firme publicó un video cantando con el médico el tema “Ayúdame a creer”.

Muerte Luto Grupo Firme
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