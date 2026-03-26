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Series y Cine

Estas estrellas protagonizan la nueva temporada de “Mujeres Asesinas” en ViX

La cuarta temporada promete ser fiel al legado de la serie, con “actuaciones memorables”

Marzo 25, 2026 • 
Alejandro Flores
mujeres asesinas 4.jpg

La temporada cuatro tiene ocho capítulos

ViX

“Mujeres asesinas” tuvo una primera versión en México 2008 con 3 temporadas y 40 episodios.

Fue un serial que reunió en su elenco a estrellas como Verónica Castro y Carmelita Salinas.
En 2022, ViX lanzó una segunda versión con textos adaptados ala actualidad de la sociedad mexicana y con estrellas como Claudia Ramírez, Diana Golden, Arleth Theran, Claudia Martín, y Sara Maldonado.
Esta versión renovada tuvo una segunda temporada en 2024 y una tercera, en 2025.
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Los resultado alientan ahora a ViX para anunciar la cuarta temporada de “Mujeres Asesinas”.
A través de un comunicado, la plataforma informó:

“La nueva temporada de esta aclamada antología presenta ocho episodios unitarios protagonizados por talentosas actrices que enfrentan situaciones extremas, llevándolas a tomar decisiones trágicas que cambiarán sus vidas”.

Mujeres de ficción basadas en hechos reales

“Mujeres asesinas” se ha convertido desde hace dos décadas en una franquicia que nació en Argentina pero luego se replicó en Colombia y México.

Se basa en las historias narradas en el libro de Marisa Grinstein, periodista argentina que retomó historias reales para recrear a partir de la ficción los motivos que tuvieron estas mujeres para hacer “justicia por su propia mano”. Es decir, son historias que tienen en común que se trata de mujeres maltratadas, violentadas o sometidos que ejercieron la violencia como un modo de sobrevivencia ante sus circunstancias.

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Alejandro Flores

La nueva temporada de “Mujeres asesinas” es fiel al carácter original de la franquicia.

“La serie explora historias de mujeres de diversos orígenes unidas por un destino dramático a través de la violencia, humillación y manipulación, mostrando los miedos, luchas y deseos más íntimos de sus protagonistas”, se explica en el comunicado de ViX.

Las nuevas “Mujeres asesinas”

Aunque no se han dando a conocer la historias que protagonizarán, sí se publicó la lista de las actrices que estarán a cargo de interpretar a las mujeres asesinas.

mujeres asesinas.JPG

Grabación de “Mujeres asesinas 4"

ViX

Angélica Rivera, Susana Zabaleta, Ana Brenda Contreras, Karena Flores, Paulina Gaitán, Vicky Araico, Livia Brito y Mayra Batalla

“Con actuaciones memorables y relatos impactantes, esta temporada reafirma el legado de la serie”, asegura el comunicado de la plataforma.-

Mujeres Asesinas Angélica Rivera
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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