ViX anuncia cuándo y cómo ver los conciertos que dará YE en México

Con la trilogía de discos “Vultures” como su más reciente producción, YE llegará a México para sus conciertos del 30 y 31 de enero.

Conocido anteriormente como Kanye West, el controvertido y filosófico músico estadounidense, se presentará en la Plaza México en estas dos fechas cuyos boletos se agotaron rápidamente.

Para aquellas fans que se quedaron sin la posibilidad de verlo en vivo en la Ciudad de México, se abre ahora una posibilidad para disfrutarlo en vivo.

ViX anunció que mediante su sistema de streaming, se harán las transmisiones en vivo de ambos conciertos.

YE ha llevado una vida alejada de las convenciones sociales desde hace una década. Sus opiniones políticas extremistas y sus apariciones públicas provocadoras lo han colocado como un personaje difícil de entender.

Pero en cuanto a su música, nunca ha dejado de crear y lleva un lustro colaborando con Ty Dolla, con quien preparó los tres volúmenes de “Vultures”.

Las versiones de que Peso Pluma será el artista mexicano encargado de acompañar o abrir el concierto de YE son cada vez más frecuentes pero hasta ahora no se han confirmado.

Mientras tanto, para todos aquellos que quieren testificar la histórica presentación de YE en la México pero no alcanzaron boleto, la opción de ViX en vivo es la mejor.

La transmisión de ambos conciertos está disponible para todos los usuarios de la suscripción premium.

