Hijo de Erika Buenfil quiere conocer a su abuelo Ernesto Zedillo e incursionar en la política

“Si agarro la fortaleza suficiente, a lo mejor me meto a la política”.

Con la ayuda de su hijo Nicolás, Erika Buenfil, logró incursionar en el mundo de las redes sociales hasta convertirse en ‘La Reina del TikTok’. Sus habilidades con las herramientas digitales le valieron tener una oportunidad laborar en el equipo digital de Televisa.

A sus 20 años, Nicolás se incorporó al área de Media de la televisora, donde se dedica a gestionar las redes y a desarrollar estrategias para plataformas, aplicaciones móviles y sitios web.

Tras ser desalado de ‘nepobaby’, Buenfil salió en su defensa y manifestó que su hijo consiguió el puesto por méritos propios. “Él lo hizo todo sin yo darme cuenta”.

Y añadió que “vino, creo a Televisa o tuvo como un Zoom o algo donde lo tuvieron a prueba, lo cuestionaron… no usó mis influencias, no es de que yo fui a tocar la puerta”, expresó la actriz.

Además, Erika manifestó que su hijo recibió varias ofertas de trabajo, pero eligió quedarse con Televisa para poder compaginar lo laboral con sus estudios universitarios.

“Yo no me atrevo a decir lo que él dice… juzga o dice las cosas con la frescura de un joven de 20 años, sin filtro, no anda de quedar bien con nadie”, afirmó Buenfil. Esta actitud ha generado nuevas ideas y debates en las oficinas de la televisora de San Ángel, dijo la actriz.

Nicolás quiere conocer a su abuelo e incursionar en la política

Por su parte, el propio Nicolás ofreció declaraciones en donde manifestó su deseo de conocer a su abuelo, Ernesto Zedillo, el expresidente mexicano.

“No he tenido la oportunidad de convivir con mi abuelo, pero quiero y me da curiosidad. Quiero saber su historia, la parte de atrás de ese mundo que no conozco y es el mundo político. Me da curiosidad saber”, expresó el joven al programa ‘De Primera Mano’.

Además, no descarta incursionar en la política: “Si agarro la fortaleza suficiente, a lo mejor me meto a la política”, dijo.

Sobre su padre, Ernesto Zedillo Jr., Nicolás reconoció que, aunque no contó con él en su infancia, retomaron el contacto y se mantienen cercanos.

“Ha valido mucho la pena y estoy feliz. Nos queremos, nos vemos de vez en cuando”, comentó el hijo de la actriz.

Y finalizó indicando que su padre ya le ha expresado la intención de presentarlo con el expresidente Zedillo en el futuro.

