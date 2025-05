Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta se abre camino por mérito propio: “No soy un ‘nepobaby’”

Hace algunas actriz Susana Zabaleta declaró que sus hijos no eran nepobabies y que, por el contrario, evitaban depender de su fama para impulsar sus proyectos.

La actriz recientemente apareció con ellos en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en la que cada uno explicó sus proyectos profesionales que guardan su distancia con su famosa mamá, Susana Zabaleta. Asimismo, en redes sociales no deja de presumir bellas fotos del recuerdo...

Ahora, su hijo Matías Gruener confirma a este medio las palabras de su madre y aseguró que tanto él como su hermana Elizabetha han “picado piedra” para ganarse cada oportunidad con esfuerzo.

“A mí me ha costado mucho mi carrera. Me preparo, participo en realitys shows donde paso hambre y me parto la ma…, hago obras de teatro, castings, grabé una serie, doy conciertos... Incluso di uno en el metro Chabacano. Toqué puertas en las universidades para que me dieran chance de cantar, y así surgió la gira Punto de encuentro. Aun así, la gente insiste en que todo es gracias a mi mamá. Pero está bien, al final del día no pasa nada”, señaló.

Sobre las críticas, Gruener prefiere enfocarse en lo positivo y seguir trabajando: “Que la gente hable y opine. Creo que, poco a poco, con hechos y trabajo se demuestra lo que uno vale”.

“No soy un nepobaby; al contrario, muchas veces es más difícil que te abran puertas por ser ‘hijo de’... Las comparaciones son pesadas, sobre todo si te dedicas a lo mismo que tus padres. Imagínate compararme con mi mamá... ¡jamás! Pero para eso estamos aquí: para demostrar que podemos llevar el apellido aún más alto”.

Ser artista independiente implica buscar medios y estrategias para difundir su música, algo que Matías ha asumido con determinación: “Afortunadamente, hemos tenido varios shows. Lanzamos una canción en honor a mis abuelos fallecidos, y pronto viene mi álbum Lazos Rojos. Me emociona porque no sólo será un EP digital, sino que también habrá vinilo. Tenemos preparado un tour y una estrategia de medios para que el público lo disfrute. Detrás hay mucho trabajo y dedicación; no ha sido fácil”, enfatizó.