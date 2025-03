Así fue la dura relación de Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr., padre de Nicolás Buenfil

Erika Buenfil está en boca de todos luego de su empoderado mensaje hacia Marjorie de Sousa , con quien trabajó en la novela “Amores Verdaderos”. Y es que, básicamente, la actriz mexicana dijo que “vivió circunstancias similares”, relacionando su fugaz romance con el de ella y Julián Gil.

La famosa actriz tuvo un breve romance con el hijo del expresidente de México, y aunque tuvieron desacuerdos, ella no le negó conocer a su hijo en común, Nicolás Buenfil.

¿Cómo fue la historia de amor entre Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr.?

Erika Buenfil ha sido transparente sobre cómo vivió el amorío con Ernesto Zedillo Jr. En una charla con Jordi Rosado para su canal de YouTube, relató que todo comenzó cuando se encontraron en un centro nocturno, en Acapulco.

Erikca Buenfil no le prohibió a su hijo acercarse a su padre, a pesar de los desacuerdos. Instagram

En aquel entonces, el empresario tenía 41 años, mientras que ella 19, una diferencia de edad que generó polémica en aquel entonces. Sin embargo, aun así decidieron iniciar un romance.

Las cosas se complicaron cuando la actriz de “Amor en silencio” salió embarazada, pues no tenían planes de crear una familia. No obstante, la famosa decidió conservar al bebé, pese a que Zedillo no la apoyó en el difícil proceso.

“A ese hombre siempre le voy a desear bendiciones porque el regalo de cualquier novio que pude haber yo tenido él me lo hizo, no hay brillante, no hay coche, no hay casa, no hay dinero que ningún novio me haya regalado que el regalo que Ernesto me hizo”, contó en la charla.

Desde entonces, el empresario y la actriz se han mantenido distanciados, hasta que Nico se reunió con él en 2021, e hicieron público su reencuentro en 2024.

Esto fue precisamente lo que Buenfil le dijo a Marjorie.

¿Qué le dijo Erika Buenfil a Marjorie de Sousa?

Erika Buenfil le envió un mensaje a Marjorie de Sousa en el programa “Hoy” del viernes 14 de marzo, cuando fue una de las invitadas.

Cuando la actriz y los conductores tocaron el tema de los desacuerdos entre Sousa y Gil , la famosa no pudo evitar expresar su sentir como madre: “Yo viví una circunstancia similar y hay un hueco que sí tienen los niños, y que ellos van resolviendo y tú como mamá fuerte lo resistes”, comentó.

Y luego, finalizó: “Cuando finalmente conoce a su papá, esa pieza suelta ya machó, y la cosa cambió. Entonces, lo único que le podría decir a Marjorie es que algún día ojalá, se una la oportunidad para que esa pieza suelta que está ahí, la cierre”.

