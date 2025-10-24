Novia de Eleazar Gómez aparece en La Granja VIP y lo defiende a capa y espada

“La verdad estoy sorprendida porque me desperté con esta noticia que fue muy impactante”, fue lo primero que dijo Miriam García Lara al aparecer en la pantalla de La Granja VIP, el reality show de Azteca.

Miriam se refirió así a las versiones de que Eleazar habría tenido comportamientos violentos y que, además, ella estaba a punto de comenzar una denuncia contra el granjero.

Adal Ramones, el conductor del reality show, insistió en que aclarar el punto de si Eleazar tuvo o no esa clase de comportamientos.

García Lara respondió: “Es totalmente falso, si no, no estuviera aquí apoyando a Eleazar. Pero fue bastante desagradable y creo se deberían... pues tomar algunas restricciones ante eso porque a final de cuentas hablan de mi persona y se meten en cuestiones legales”.

La opinión de Miriam sobre Eleazar Gómez

Eleazar Gómez fue juzgado y sentenciado en 2021 por una denuncia de violencia en contra de Tefi Valenzuela, su pareja de esa época. Cumplió la sentencia de tres años de libertad condicionada, reparación del daño y disculpa pública.

Dentro de La Granja VIP, su comportamiento ha sido criticada por hacer trampa y traicionar dentro del juego a Sandra Itzel así como manipular a Manola Diez y perjudicar a Fabiola Campomanes y Kim Shantal, quienes ya le dijeron que no quieren tener tratos con él.

Miriam García Lara, sin embargo, dice que el verdadero Eleazar Gómez no se ha podido mostrar dentro de la Granja:

“Yo tengo un año de relación con Eleazar y pues el hecho de que hayan comentado este tipo de situaciones me afecta porque no tienen conciencia de que yo no estoy en el medio pero tengo familia, amigos y gente que se preocupa por mí”.

La novia de Eleazar insinuó que al salir del reality show se comprometerán para casarse pronto y pidió a la gente que voten por él, ya que está nominado esta semana.