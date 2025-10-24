Suscríbete
Famosos

Novia de Eleazar Gómez aparece en La Granja VIP y lo defiende a capa y espada

Miriam García Lara dice que dentro del reality no se ha podido conocer al verdadero Eleazar

October 23, 2025 • 
Alejandro Flores
eleazar gomez novia la granja.jpg

Miriam y Eleazar llevan un año juntos

Instagram y captura Azteca

“La verdad estoy sorprendida porque me desperté con esta noticia que fue muy impactante”, fue lo primero que dijo Miriam García Lara al aparecer en la pantalla de La Granja VIP, el reality show de Azteca.

Miriam se refirió así a las versiones de que Eleazar habría tenido comportamientos violentos y que, además, ella estaba a punto de comenzar una denuncia contra el granjero.
Adal Ramones, el conductor del reality show, insistió en que aclarar el punto de si Eleazar tuvo o no esa clase de comportamientos.

García Lara respondió: “Es totalmente falso, si no, no estuviera aquí apoyando a Eleazar. Pero fue bastante desagradable y creo se deberían... pues tomar algunas restricciones ante eso porque a final de cuentas hablan de mi persona y se meten en cuestiones legales”.

La opinión de Miriam sobre Eleazar Gómez

Eleazar Gómez fue juzgado y sentenciado en 2021 por una denuncia de violencia en contra de Tefi Valenzuela, su pareja de esa época. Cumplió la sentencia de tres años de libertad condicionada, reparación del daño y disculpa pública.
Dentro de La Granja VIP, su comportamiento ha sido criticada por hacer trampa y traicionar dentro del juego a Sandra Itzel así como manipular a Manola Diez y perjudicar a Fabiola Campomanes y Kim Shantal, quienes ya le dijeron que no quieren tener tratos con él.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

shiba-moon-mascara-.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?': Primeras reacciones de la famosa detrás de Shiba Moon, la primera eliminada
La nueva temporada ya comenzó y las sorpresas no se dejaron esperar.
October 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Karina Torres prefiere "¿Quién es la Mascara?"; le dijo no a “La Granja VIP”
October 12, 2025
Famosos
Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”
October 12, 2025
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Revelan a la actriz detrás de Bebeeee y se salva la amiga de Wendy Guevara
October 19, 2025

Miriam García Lara, sin embargo, dice que el verdadero Eleazar Gómez no se ha podido mostrar dentro de la Granja:

“Yo tengo un año de relación con Eleazar y pues el hecho de que hayan comentado este tipo de situaciones me afecta porque no tienen conciencia de que yo no estoy en el medio pero tengo familia, amigos y gente que se preocupa por mí”.

La novia de Eleazar insinuó que al salir del reality show se comprometerán para casarse pronto y pidió a la gente que voten por él, ya que está nominado esta semana.

“Lo que puedo decir es que conmigo es una persona súper comprensiva; ha sido un gran apoyo en algunas situaciones ue he vivido; es una persona muy alegre”.

La Granja VIP Eleazar Gómez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Doña-Alegría-Aldo.jpg
Famosos
Aldo de Nigris confirma que su abuela, ‘Doña Alegría’, le robó dinero: “Sí, ya la conocemos y no me engancho”
October 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
joansebastian-alarcon.jpg
Famosos
Luto en La Voz: Joan Alarcón murió tras esperar en una “camilla oxidada” y diagnóstico erróneo
October 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Alex-Sirvent.jpg
Famosos
Alex Sirvent confía en que su hermana Paty de ‘Jeans’ y las ‘JNS’ se reconcilien: “El amor sí lo va a lograr”
October 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Jorge-Enrique-Abello-Jaime-Camil.jpg
Famosos
Jorge Enrique Abello y Jaime Camil se topan por primera vez y recuerdan cómo dieron vida a ‘Don Armando’
October 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yadhira-carrillo-hilos--.jpg
Telenovelas
Al interior del taller de moda de Yadhira Carrillo en ‘Los hilos del pasado’
El productor José Alberto “El Güero” Castro recreó un taller de moda en el que brillará la protagonista de su nueva telenovela.
October 23, 2025
 · 
Nayib Canaán
Elizabeth-Álvarez.jpg
Famosos
Maquillista señala a Elizabeth Álvarez y la acusa de malos tratos al trabajar en ‘Perfume de Gardenia’
Héctor Huerta compartió que la actriz lo hizo llorar por la forma en la que lo trató cuando compartían el trabajo en la obra de teatro.
October 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sergio-Mayer-Sergio-Mori.jpg
Famosos
Sergio Mayer aplaude actitudes de su hijo Sergio: “es igual de soberbio que yo porque somos chingones”
El actor salió a defender a su primogénito, quien actualmente participa en el reality ‘La Granja VIP’, de Azteca.
October 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Cristian-Castro.jpg
Famosos
Le piden matrimonio a Cristian Castro en pleno show en Ecuador, ¡y él acepta!
El cantante ofreció un espectáculo en el que pidió a la organización que le permitiera al público estar cerca del escenario.
October 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez