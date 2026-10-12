Yuridia confiesa que se emborrachó para sacar adelante un concierto donde todo salió mal

Como pocas veces, Yuridia se divirtió en el concierto que dio en Tabasco.

La cantante se presentó en Tuxtla Gutiérrez, en donde hubo un momento en que Yuridia francamente se detuvo para hacer un comentario divertido pero sinceró:

“Esta noche llovió y se mojaron todos los aparatos; así que si ustedes quieren nos vamos todos a casa”.

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Un concierto desafortunado pero feliz

La lluvia y sus consecuencias no fue lo único que salió mal durante el show.

El foro se quedó sin energía eléctrica por lo que el escenario era iluminado apenas por unos cuantos focos de emergencias.

“Eso nos da tiempo para pu... al empresario”, dijo Yuridia micrófono en mano, un poco en broma y otro tanto en serio.

La cantante se mostró valiente y decidida a terminar el concierto a pesar de la falta de iluminación y más tarde, cuando el concierto se terminó y mientras su equipo le ayudaba a cambiarse de ropa, dijo ante la cámara de sus redes sociales.

“Estoy muy peda, yo me empedé la verdad: el público estuvo guau, Tuxtla... guau, yo me empedé para no pasarla mal porque se fue la luz, para no preocuparme”.

Yuridia aceptó que en ese intento de tomar para relajarse, no midió su resistencia al alcohol.