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¿Quién es Román Ferrell, el otro creador de Timbiriche que aparece en su bioserie? “Es un ejecutivo machista”

Ferrell es interpretado por Alberto Guerra, quien lo define como un hombre “bastante desviado en su moral”

Octubre 09, 2026 • 
Alejandro Flores
roman ferrelll alberto guerra.jpg

Román Ferrell

Captura Instagram ViX

Detrás de la creación de Timbiriche no sólo estuvo Luis de Llano.

La bioserie que se estrenó este viernes por ViX y que cuenta la historia de la banda, muestra, de hecho, que la idea original fue de ese alguien más: Román Ferrell, se llama dentro de la bioserie.
Es un nombre ficticio que parece aludir a Víctor Hugo O’Farrill, uno de los ejecutivos más importantes en Televisa en los años 80 y 90.
El encargado de interpretarlo es el actor Alberto Guerra, quien de hecho evita hacer la comparación con el personaje real.
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En un clip donde habla de este enigmático personaje, Guerra explica:

“Román Ferrell es un ejecutivo de Televisa y fue unos de los creadores de Timbiriche como un concepto”.

¿Cómo se retrata a Román Ferrell en la bioserie “Timbiriche”?

En el primer episodio de la bioserie de ViX, Ferrell se muestra como una persona autoritaria y tan fría que el día que le informan la muerte de su padre, prefiere seguir con sus actividades cotidianas.

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Guerra lo describe así:

“Es un tipo agresivo en las manera, es un tipo machista y bastante desviado en su moral”.

Ferrell será, a lo largo dela bioserie, uno de los villanos que generan la discordia en varios de los protagonistas.

“Es una especie de dinosaurio en este medio que aún existen pero cada vez menos”

Timbiriche
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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